La nuova app Fire TV di Amazon trasforma lo smartphone in un vero hub per i vostri contenuti

Amazon ha rinnovato l'app mobile Fire TV rendendola ancora più intuitiva. Secondo quanto comunicato, infatti, sono state introdotte nuove funzionalità che dovrebbero trasformare il modo di interagire con l'esperienza Fire TV. Scopriamo quindi tutte le novità al riguardo.

Come anticipato, questo aggiornamento è in fase di distribuzione a partire da oggi . Nelle prossime settimane sarà reso disponibile a tutti i clienti in Italia.

Amazon ha completamente riprogettato l'app mobile Fire TV, introducendo nuove funzionalità a partire da oggi per tutti i clienti in Italia. Per chi non lo sapesse, l'app è già utilizzata da molte persone come telecomando di riserva e per gestire i dispositivi Fire TV. Adesso è possibile usufruire di un vero e proprio hub che consente di sfogliare i contenuti direttamente dal proprio smartphone . Potrete anche gestire la wishlist o avviare la riproduzione dei titoli sul vostro televisore.

Altre novità di Fire TV

"Abbiamo riprogettato l'interfaccia utente di Fire TV per renderla più pulita, veloce e meglio organizzata, aiutando i clienti a dedicare meno tempo alla ricerca e più tempo alla visione", si legge sul sito. "Ora è più veloce e facile trovare film, programmi TV, sport, notizie e contenuti live su tutti i tuoi abbonamenti. Ciò significa che quando cerchi dei film, ad esempio, vedrai i titoli di tutte le app che utilizzi".

Inoltre, la nuova interfaccia presenta un design più moderno con layout migliorati, angoli arrotondati e un aspetto complessivamente più gradevole. Il team ha anche ricostruito il codice sottostante per rendere l'esperienza più veloce del 30%.