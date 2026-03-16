I vincitori degli Oscar 2026: tutti i premi, dal miglior film ai migliori attori e regia

Durante la notte si è svolta la 98ma cerimonia degli Oscar, la premiazione più importante del cinema statunitense e una delle più seguite anche a livello globale.

L'edizione di quest'anno ha incoronato un titolo sopra tutti: Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson, che si è imposto come grande trionfatore con sei statuette, tra cui miglior film. Il film ha conquistato anche i premi per miglior regia, miglior sceneggiatura non originale, miglior montaggio, miglior casting e miglior attore non protagonista, assegnato a Sean Penn.

La pellicola racconta la storia di un ex reporter di guerra (interpretato da Leonardo DiCaprio) che, tornato negli Stati Uniti, si ritrova coinvolto in un intrigo politico e personale che lo costringe a confrontarsi con i traumi del passato e con un Paese profondamente cambiato. Un dramma teso e stratificato, che ha convinto critica e pubblico.