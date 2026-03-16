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I vincitori degli Oscar 2026: tutti i premi, dal miglior film ai migliori attori e regia

Una battaglia dopo l'altra domina gli Oscar 2026 con sei premi, incluso miglior film. Premi anche a Jessie Buckley, Michael B. Jordan e Sean Penn in una serata ricca di conferme e sorprese.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   16/03/2026
Alcuni dei vincitori degli Oscar 2026

Durante la notte si è svolta la 98ma cerimonia degli Oscar, la premiazione più importante del cinema statunitense e una delle più seguite anche a livello globale.

L'edizione di quest'anno ha incoronato un titolo sopra tutti: Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson, che si è imposto come grande trionfatore con sei statuette, tra cui miglior film. Il film ha conquistato anche i premi per miglior regia, miglior sceneggiatura non originale, miglior montaggio, miglior casting e miglior attore non protagonista, assegnato a Sean Penn.

La pellicola racconta la storia di un ex reporter di guerra (interpretato da Leonardo DiCaprio) che, tornato negli Stati Uniti, si ritrova coinvolto in un intrigo politico e personale che lo costringe a confrontarsi con i traumi del passato e con un Paese profondamente cambiato. Un dramma teso e stratificato, che ha convinto critica e pubblico.

Tutti i vincitori degli Oscar 2026

Miglior film

  • Una battaglia dopo l'altra
  • I peccatori
  • Hamnet - Nel nome del figlio
  • Marty Supreme
  • Frankenstein
  • Sentimental Value
  • Train Dreams
  • Bugonia
  • L'agente segreto
  • F1 - Il film
Jessie Buckley, vincitrice del premio come miglior attrice protagonista
Jessie Buckley, vincitrice del premio come miglior attrice protagonista

Miglior attrice protagonista

  • Jessie Buckley - Hamnet - Nel nome del figlio
  • Kate Hudson - Song Sung Blue - Una melodia d'amore
  • Rose Byrne - Se solo potessi ti prenderei a calci
  • Renate Reinsve - Sentimental Value
  • Emma Stone - Bugonia

Miglior attore protagonista

  • Timothée Chalamet - Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio - Una battaglia dopo l'altra
  • Michael B. Jordan - I peccatori
  • Wagner Moura - L'agente segreto
  • Ethan Hawke - Blue Moon

Miglior attrice non protagonista

  • Elle Fanning - Sentimental Value
  • Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value
  • Teyana Taylor - Una battaglia dopo l'altra
  • Amy Madigan - Weapons
  • Wunmi Mosaku - I peccatori

Miglior attore non protagonista

  • Benicio del Toro - Una battaglia dopo l'altra
  • Sean Penn - Una battaglia dopo l'altra
  • Stellan Skarsgård - Sentimental Value
  • Delroy Lindo - I peccatori
  • Jacob Elordi - Frankenstein

Miglior regia

  • Paul Thomas Anderson - Una battaglia dopo l'altra
  • Ryan Coogler - I peccatori
  • Chloé Zhao - Hamnet - Nel nome del figlio
  • Josh Safdie - Marty Supreme
  • Joachim Trier - Sentimental Value
Michael B. Jordan, vincitore del premio come miglior attore protagonista
Michael B. Jordan, vincitore del premio come miglior attore protagonista

Miglior sceneggiatura non originale

  • Hamnet - Nel nome del figlio
  • Una battaglia dopo l'altra
  • Train Dreams
  • Bugonia
  • Frankenstein

Miglior sceneggiatura originale

  • Blue Moon
  • Un semplice incidente
  • Marty Supreme
  • Sentimental Value
  • I peccatori

Miglior film internazionale

  • Sentimental Value (Norvegia)
  • Sirāt (Spagna)
  • L'agente segreto (Brasile)
  • La voce di Hind Rajab (Tunisia)
  • Un semplice incidente (Francia)

Miglior documentario

  • The Alabama Solution
  • Come See Me in the Good Light
  • Cutting Through Rocks
  • Mr. Nobody Against Putin
  • The Perfect Neighbor: la vicina perfetta

Miglior film d'animazione

  • Arco
  • Elio
  • KPop Demon Hunters
  • La piccola Amélie
  • Zootropolis 2

Miglior fotografia

  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • Una battaglia dopo l'altra
  • I peccatori
  • Train Dreams

Migliori costumi

  • Frankenstein
  • Avatar: Fuoco e cenere
  • I peccatori
  • Hamnet - Nel nome del figlio
  • Marty Supreme
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Migliori trucco e acconciature

  • Frankenstein
  • I peccatori
  • The Smashing Machine
  • Kokuho
  • The Ugly Stepsister

Miglior casting

  • Una battaglia dopo l'altra
  • Marty Supreme
  • Hamnet - Nel nome del figlio
  • L'agente segreto
  • I peccatori

Miglior scenografia

  • Frankenstein
  • Hamnet - Nel nome del figlio
  • Marty Supreme
  • Una battaglia dopo l'altra
  • I peccatori

Migliori effetti speciali

  • Avatar: Fuoco e cenere
  • F1
  • Jurassic World - La rinascita
  • The Lost Bus
  • I peccatori

Miglior colonna sonora

  • Bugonia
  • Una battaglia dopo l'altra
  • Frankenstein
  • Hamnet - Nel nome del figlio
  • I peccatori

Miglior suono

  • F1
  • Frankenstein
  • Una battaglia dopo l'altra
  • I peccatori
  • Sirāt

Miglior montaggio

  • F1
  • Marty Supreme
  • Una battaglia dopo l'altra
  • Sentimental Value
  • I peccatori

Miglior canzone

  • "Golden" - KPop Demon Hunters
  • "I Lied to You" - I peccatori
  • "Dear Me" - Diane Warren: Relentless
  • "Train Dreams" - Train Dreams
  • "Sweet Dreams of Joy" - Viva Verdi!

Miglior cortometraggio

  • Butcher's Stain
  • A Friend of Dorothy
  • The Singers
  • Jane Austen's Period Drama
  • Two People Exchanging Saliva

Miglior corto animato

  • Butterfly
  • Forever Green
  • Retirement Plan
  • The Girl Who Cried Pearls
  • The Three Sisters

Miglior corto documentario

  • All the Empty Rooms
  • Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: "Were and are Gone"
  • The Devil Is Busy
  • Perfectly a Strangeness
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