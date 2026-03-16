I vincitori degli Oscar 2026: tutti i premi, dal miglior film ai migliori attori e regia

Durante la notte si è svolta la 98ma cerimonia degli Oscar, la premiazione più importante del cinema statunitense e una delle più seguite anche a livello globale.
L'edizione di quest'anno ha incoronato un titolo sopra tutti: Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson, che si è imposto come grande trionfatore con sei statuette, tra cui miglior film. Il film ha conquistato anche i premi per miglior regia, miglior sceneggiatura non originale, miglior montaggio, miglior casting e miglior attore non protagonista, assegnato a Sean Penn.
La pellicola racconta la storia di un ex reporter di guerra (interpretato da Leonardo DiCaprio) che, tornato negli Stati Uniti, si ritrova coinvolto in un intrigo politico e personale che lo costringe a confrontarsi con i traumi del passato e con un Paese profondamente cambiato. Un dramma teso e stratificato, che ha convinto critica e pubblico.
Tutti i vincitori degli Oscar 2026
Miglior film
- Una battaglia dopo l'altra
- I peccatori
- Hamnet - Nel nome del figlio
- Marty Supreme
- Frankenstein
- Sentimental Value
- Train Dreams
- Bugonia
- L'agente segreto
- F1 - Il film
Miglior attrice protagonista
- Jessie Buckley - Hamnet - Nel nome del figlio
- Kate Hudson - Song Sung Blue - Una melodia d'amore
- Rose Byrne - Se solo potessi ti prenderei a calci
- Renate Reinsve - Sentimental Value
- Emma Stone - Bugonia
Miglior attore protagonista
- Timothée Chalamet - Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio - Una battaglia dopo l'altra
- Michael B. Jordan - I peccatori
- Wagner Moura - L'agente segreto
- Ethan Hawke - Blue Moon
Miglior attrice non protagonista
- Elle Fanning - Sentimental Value
- Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value
- Teyana Taylor - Una battaglia dopo l'altra
- Amy Madigan - Weapons
- Wunmi Mosaku - I peccatori
Miglior attore non protagonista
- Benicio del Toro - Una battaglia dopo l'altra
- Sean Penn - Una battaglia dopo l'altra
- Stellan Skarsgård - Sentimental Value
- Delroy Lindo - I peccatori
- Jacob Elordi - Frankenstein
Miglior regia
- Paul Thomas Anderson - Una battaglia dopo l'altra
- Ryan Coogler - I peccatori
- Chloé Zhao - Hamnet - Nel nome del figlio
- Josh Safdie - Marty Supreme
- Joachim Trier - Sentimental Value
Miglior sceneggiatura non originale
- Hamnet - Nel nome del figlio
- Una battaglia dopo l'altra
- Train Dreams
- Bugonia
- Frankenstein
Miglior sceneggiatura originale
- Blue Moon
- Un semplice incidente
- Marty Supreme
- Sentimental Value
- I peccatori
Miglior film internazionale
- Sentimental Value (Norvegia)
- Sirāt (Spagna)
- L'agente segreto (Brasile)
- La voce di Hind Rajab (Tunisia)
- Un semplice incidente (Francia)
Miglior documentario
- The Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor: la vicina perfetta
Miglior film d'animazione
- Arco
- Elio
- KPop Demon Hunters
- La piccola Amélie
- Zootropolis 2
Miglior fotografia
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Una battaglia dopo l'altra
- I peccatori
- Train Dreams
Migliori costumi
- Frankenstein
- Avatar: Fuoco e cenere
- I peccatori
- Hamnet - Nel nome del figlio
- Marty Supreme
Migliori trucco e acconciature
- Frankenstein
- I peccatori
- The Smashing Machine
- Kokuho
- The Ugly Stepsister
Miglior casting
- Una battaglia dopo l'altra
- Marty Supreme
- Hamnet - Nel nome del figlio
- L'agente segreto
- I peccatori
Miglior scenografia
- Frankenstein
- Hamnet - Nel nome del figlio
- Marty Supreme
- Una battaglia dopo l'altra
- I peccatori
Migliori effetti speciali
- Avatar: Fuoco e cenere
- F1
- Jurassic World - La rinascita
- The Lost Bus
- I peccatori
Miglior colonna sonora
- Bugonia
- Una battaglia dopo l'altra
- Frankenstein
- Hamnet - Nel nome del figlio
- I peccatori
Miglior suono
- F1
- Frankenstein
- Una battaglia dopo l'altra
- I peccatori
- Sirāt
Miglior montaggio
- F1
- Marty Supreme
- Una battaglia dopo l'altra
- Sentimental Value
- I peccatori
Miglior canzone
- "Golden" - KPop Demon Hunters
- "I Lied to You" - I peccatori
- "Dear Me" - Diane Warren: Relentless
- "Train Dreams" - Train Dreams
- "Sweet Dreams of Joy" - Viva Verdi!
Miglior cortometraggio
- Butcher's Stain
- A Friend of Dorothy
- The Singers
- Jane Austen's Period Drama
- Two People Exchanging Saliva
Miglior corto animato
- Butterfly
- Forever Green
- Retirement Plan
- The Girl Who Cried Pearls
- The Three Sisters
Miglior corto documentario
- All the Empty Rooms
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: "Were and are Gone"
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness