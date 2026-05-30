A suo modo, insomma, è un piccolo cult , l'ennesimo esempio di come nel mondo dei videogiochi talento e ispirazione possano regalare un'avventura il cui valore globale è ben più alto della somma delle singole parti costituenti.

Quello di Ivan Maestri e del suo team è un tributo alla cultura italiana, ai souslike da cui prende in prestito alcuni elementi pur distanziandosene visibilmente. Un'opera che palesa tutte le ingenuità e l'inesperienza di una software house alle prese con la sua prima produzione, ma che allo stesso tempo ostenta una grande capacità di gettare il cuore oltre l'ostacolo. Più nello specifico, è un action che pur palesando pecche proprio dove un gioco di questo genere non dovrebbe, si lascia apprezzare grazie ad una direzione artistica convincente. Esattamente come accaduto, al tempo, proprio con Deadly Premonition.

Zefiro, l'angelo pedone

Partiamo da un presupposto. Stonemachia è un prodotto indie dalla testa ai piedi. Completamente autofinanziato, frutto degli sforzi di un gruppo di giovanissimi e per lo più autodidatti. Non è un modo per appellarsi alla clemenza della corte, né per giustificare gli scivoloni che nel corso di questa recensione dovremo comunque commentare ampiamente. Questa premessa è fondamentale per capire appieno la filosofia alla base di questo action.

L'ambientazione, per esempio, non è una versione grottesca di alcune città italiane, Milano in primis, per puro caso. Ivan Maestri ha iniziato la gestazione della sua creatura durante la quarantena a causa del COVID, dove non c'erano molte fonti d'ispirazione se non ciò che poteva scorgere fuori dalla finestra o nelle immediate vicinanze della sua abitazione. Il protagonista a forma di pedone degli scacchi non è una scelta prettamente artistica, quanto il manifesto dell'abilità di Crossfall Games nel fare di necessità virtù. Animare un personaggio dotato di diverse giunture sarebbe stato difficile e dispendioso in termini di tempo. Ma il problema si risolve da solo se eroe e nemici sono granitiche statue, dotate di mobilità ridotta.

La trama, o per meglio dire la lore di Stonemachia, si è sviluppata attorno a queste due problematiche, quarantena e budget limitato. Nasce da qui la storia di Zefiro, angelo decaduto che vuole nuovamente ascendere al Paradiso, luogo tuttavia sconvolto da una guerra fratricida. Costretto ad assumere la forma di una statua di pietra, come tutti i suoi simili del resto, dovrà farsi strada tra varie ambientazioni con la forza, prestando sporadicamente aiuto a chi si mostrerà amichevole e bisognoso d'assistenza.

Rispetto alla demo di qualche mese fa, il gioco è sicuramente migliorato anche sul fronte prettamente grafico

Proprio l'aspetto narrativo svela il primo degli accostamenti con le opere dirette da Hidetaka Miyazaki. Pur rinunciando a menù carichi di testo, da cui carpire ulteriori indizi utili a ricostruire il contesto, anche Stonemachia preferisce la suggestione ad una trama chiara e linearmente enunciata. Scene di intermezzo e dialoghi con i vari personaggi ricostruiscono a grandi linee la situazione, ma non sono pochi gli accenni lasciati in sospeso e volutamente consegnati all'immaginazione dello spettatore.

Nessuno dei personaggi tirati in ballo buca realmente lo schermo e Zefiro è il più classico degli eroi privi di parola e memoria. Eppure, il bagaglio culturale da cui hanno attinto i ragazzi di Crossfall Games è sufficientemente ampio da tracciare confini narrativi stimolanti e affrontati con un registro piacevolmente vario. Basta una conoscenza basilare del materiale d'origine per scorgere qui e lì passaggi biblici o richiami ai versi danteschi. Il tono si accosta ora alla tragedia, quando si palesano tutti i drammi di un mondo destinato all'oblio, ora all'ironia, in siparietti comici centellinati con spiccata sensibilità.

Non siamo incappati in grossi bug durante la nostra prova, ma un paio di volte abbiamo dovuto riavviare la partita perché il sonoro smetteva completamente o quasi di funzionare

A rendere la progressione piacevole, a infondere ulteriore carattere a Stonemachia, ci pensano poi gli scenari. Sul fronte prettamente tecnico, il gioco non fa certo gridare al miracolo. Si è fatto un uso molto intelligente dell'Unreal Engine 5, capace di gestire ambientazioni piuttosto ampie con disinvoltura e di dare vita a giochi di luce convincenti. Va da sé, tuttavia, che il gioco sia rudimentale in più di un elemento. La modellazione poligonale dei personaggi, come già anticipato, lascia a desiderare. L'effettistica in generale è solo abbozzata. Il frame rate di tanto in tanto incappa in qualche rallentamento.

Ciononostante, il colpo d'occhio regge, anche per merito di una direzione artistica ammirevole. Crossfall Games ha giocato con le fonti d'ispirazione con pregevole abilità, regalando allo spettatore una versione riconoscibile e al tempo stesso fortemente deformata di Milano, scorci naturalistici ricchi di vegetazione e sole, ampi panorami costellati di cattedrali, avamposti, città fortificate. Quando il gioco vira con più decisione verso il mistico e sovrannaturale, verso la conclusione dell'epopea, lo scenario si fa ancora più evocativo e ammaliante.



Nonostante siano statue, Crossfall Games è comunque riuscita ad infondere una certa espressività nelle movenze di ogni personaggio

La battaglia di Zefiro, inoltre, è accompagnata da una colonna sonora di prim'ordine. Tanti temi orchestrati, qualche strizzatina d'occhio alla musica classica e alcune musiche accostabili a quelle del primo Nier, altro cult apprezzato al lancio da pochissimi. Buono anche il doppiaggio in italiano, sebbene i dialoghi siano pochi. Peccato per gli effetti sonori che rovinano in piccola parte l'ottimo lavoro svolto sul profilo artistico. Non solo sono di numero limitatissimo, ma il pessimo missaggio crea spesso veri e propri paradossi uditivi tra la fonte sonora e la distanza dall'avatar.

Nonostante qualche piccola sbavatura, sarà principalmente grazie alla trama e al senso di meraviglia sprigionato da certe ambientazioni che troverete sempre un valido motivo per proseguire nell'avventura. Ciò, tuttavia, non significa che non ci sia un buon gameplay a sostenere l'opera.