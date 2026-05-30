Sembra incredibile, ma Camelot Unchained sta per uscire in Accesso Anticipato

La notizia ha un che di incredibile, ma Camelot Unchained sta per uscire in Accesso Anticipato . Quando? Il 2 giugno 2026, quindi tra pochissimi giorni. Come mai tanto stupore? Oggetto di una campagna Kickstarter risalente al 2013 , il gioco è sparito dai radar per anni, con molti che l'avevano dato per spacciato. Invece, il nuovo MMORPG dagli autori di Dark Age of Camelot sarà presto tra noi.

Opzioni di acquisto

Vista l'imminenza dell'uscita, Unchained Entertainment ha presentato le diverse opzioni d'acquisto a disposizione dei giocatori.

L'Edizione Base offrirà un'esperienza introduttiva completa, consentendo ai giocatori di scegliere il proprio Regno, sviluppare la classe preferita e partecipare alla guerra che costituisce il cuore dell'esperienza di gioco. Chi acquisterà questa versione potrà comunque effettuare l'upgrade in qualsiasi momento all'edizione superiore, ottenendo così l'accesso a tutti i contenuti aggiuntivi.

Gli sviluppatori hanno inoltre precisato che, durante questa fase di AA, i server saranno disponibili dal venerdì al lunedì. Quando riusciranno a coprire l'intera settimana, si attiverà un abbonamento mensile da pagare. L'eventuale modifica verrà comunicata in anticipo e richiederà il consenso esplicito dei giocatori.

Per chi desidera accedere fin da subito a tutti i contenuti sarà disponibile la War Unending Edition, che includerà tutti i contenuti aggiunti durante l'Accesso Anticipato e successivamente con la versione completa del gioco. Lo studio ha inoltre confermato che i sostenitori storici del progetto che hanno acquistato il gioco al di fuori di Steam riceveranno questa edizione tramite il launcher proprietario senza costi aggiuntivi.

Sul fronte dei contenuti, Camelot Unchained propone un mondo fantasy devastato dalle cosiddette Veilstorms, calamità soprannaturali che hanno frammentato continenti e trasformato il territorio in un ambiente instabile e in continua evoluzione. I giocatori dovranno schierarsi con uno dei tre Regni in guerra e contribuire alla conquista e alla difesa dei territori.

Ogni fazione dispone di tre razze giocabili con caratteristiche specifiche, mentre il sistema di progressione comprende oltre venti classi distribuite in sette archetipi differenti e centinaia di abilità da padroneggiare. La cooperazione tra i membri del proprio Regno sarà fondamentale per creare eserciti equilibrati e affrontare le forze nemiche.

Uno degli aspetti su cui il team punta maggiormente è la scala degli scontri. Gli sviluppatori promettono battaglie in grado di coinvolgere migliaia di giocatori contemporaneamente, con alleanze temporanee, strategie di lungo periodo e conflitti dinamici che dovrebbero rappresentare il fulcro dell'esperienza.

Se vi interessa, potete aggiungerlo alla vostra lista dei desideri su Steam.