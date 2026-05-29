Fable è stato rimandato: ecco il nuovo mese di uscita ufficiale

Microsoft, tramite un messaggio sui social media, ha svelato di aver deciso di rimandare Fable, il nuovo gioco di ruolo d'azione di Playground Games, che mira a ridare vita all'apprezzata saga di Xbox.
La compagnia ha confermato che il mese di uscita è ora febbraio 2027, allontanandosi così da molti altri grandi giochi previsti per la fine del 2026, come GTA 6. Vediamo il messaggio completo.
Il messaggio sul rimando di Fable
L'account ufficiale di Xbox ha scritto, tramite Twitter: "Quest'anno è ricco di giochi incredibili per i giocatori XBOX da godere, da Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day e Call of Duty Modern Warfare 4 a Control Resonant, Star Wars: Galactic Racer e Grand Theft Auto VI."
Continua affermando "Per pianificare la pubblicazione dei nostri giochi durante le festività in modo che funzioni al meglio per i giocatori, stiamo spostando Fable a febbraio 2027 così potrà avere lo spazio che merita. Siamo entusiasti di offrire ai giocatori una nuova importante anteprima di Fable, oltre alla resto della nostra lineup, all'XBOX Games Showcase del 7 giugno."
Si tratta tutto sommato di un rimando non troppo lungo, anche se supponiamo che per alcuni sarà un grande dispiacere. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli sull'uscita del gioco, come una data precisa.
Segnaliamo infine che anche Blizzard ha collaborato al nuovo Fable.
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