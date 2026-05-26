PlayStation Plus: annunciati i giochi "gratis" di giugno per PS4 e PS5 per il tier Essential

I nuovi titoli saranno disponibili a partire dal 2 giugno e lo rimarranno probabilmente fino al 6 luglio, considerando le tempistiche standard della rotazione di Plus Essential.

Si tratta dei seguenti tre giochi, che potranno essere scaricati liberamente da tutti gli abbonati a PlayStation Plus del tier Essential, dunque anche dagli abbonati a Extra e Premium:

L'annuncio dei "giochi gratis" per PS4 e PS5 che raggiungono il catalogo Essential di PlayStation Plus a giugno è arrivato un po' in anticipo questa volta, all'interno degli annunci legati ai Days of Play in partenza.

I giochi di giugno di PlayStation Plus Essential

Grounded: Fully Yoked Edition è l'edizione completa del particolare survival di Obsidian che ci trasporta in un mondo microscopico diventato improvvisamente enorme.

I giochi di giugno di PlayStation Plus Essential

Riprendendo lo stile di "Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi", il titolo gioca proprio con i rimandi alla fantascienza anni 80 e propone un'avventura entusiasmante da vivere in singolo o in multiplayer cooperativo, alla scoperta di un giardino di casa che diventa improvvisamente un luogo meraviglioso e minaccioso.

Potete conoscere meglio la minuscola odissea con cui potrete avere a che fare leggendo la nostra recensione di Grounded.

Nickelodeon All Star Brawl 2 è praticamente la risposta del celebre network dedicato ai ragazzi alla tradizione di Super Smash Bros, proponendo un picchiaduro multievento con i personaggi dei cartoni animati.

SpongeBob SquarePants, le Tartarughe Ninja, Squiddi Tentacolo, Jimmy Neutron e molti altri si scontrano all'interno di varie arene dotate di piattaforme e vari elementi interattivi, dando vita a combattimenti veramente spettacolari.

Infine, Warhammer 40.000: Darktide è uno sparatutto action in prima persona ambientato nel celebre universo fantascientifico di Games Workshop, una delle interpretazioni più convincenti viste di recente del celebre franchise normalmente legato alla tradizione strategica.

Anche in questo caso, potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di Warhammer 40.000: Darktide, titolo che ci trasporta nella città di Tertium, cercando di riconquistarla lottando contro orde di nemici assetati di sangue.

Da notare, peraltro, che EA Sports FC 26, facente parte della lineup di titoli Essential di maggio, continuerà ad essere disponibile fino al 16 giugno.