Star Citizen ha superato 1 miliardo di dollari in finanziamenti da crowdfunding

Star Citizen continua il suo impressionante percorso che dura da ormai quasi quindici anni raggiungendo un risultato veramente da record: ha infatti superato in queste ore 1 miliardo di dollari di finanziamenti in crowdfunding, raggiungendo uno dei budget più grandi che si siano mai visti in ambito videoludico.

Annunciato nel lontano 2012, Star Citizen è incredibilmente ancora in sviluppo e non ha una data di uscita definita per quanto riguarda la sua versione finale, configurandosi sempre più come una sorta di piattaforma in continua lavorazione ed evoluzione, alimentata da un costante apporto di denaro da parte della community, come risulta evidente dagli ultimi risultati raggiunti.

Dopo una prima campagna iniziale di raccolta fondi su Kickstarter, che raggiunse velocemente i 2 milioni di dollari, la produzione è entrata a pieno regime, ma quello era chiaramente soltanto l'inizio di una lunghissima strada.