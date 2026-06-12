Final Fantasy VII Revelation ha richiesto solo tre anni, il director spiega perché

Nel corso di un'intervista con Bloomberg, il game director Naoki Hamaguchi ha spiegato come mai Final Fantasy VII Revelation ha richiesto solo tre anni per essere realizzato, nonostante le dimensioni e le ambizioni del progetto.

"Mentre il team di sviluppo era concentrato su Rebirth, io ho iniziato come director a creare i piani e il design di ciò che volevo realizzare per Revelation, tutto questo circa un anno prima del lancio della seconda parte del remake", ha spiegato Hamaguchi.

"Una volta terminato lo sviluppo di Rebirth, ho condiviso tutti i concetti, le idee e i progetti che volevamo implementare in Revelation. (...) Mi sono chiesto cosa avrebbero pensato i giocatori dopo aver completato Rebirth e cosa avrebbero voluto vedere in Revelation."

"Ho immaginato che avrebbero chiesto il controllo completo dell'Highwind e un mondo aperto ancora più vasto, capace di portare tutto a un livello superiore rispetto a Rebirth. Capire come introdurre tutto questo nel terzo e ultimo capitolo della trilogia è stata la mia priorità assoluta."