Final Fantasy 7 Revelation ora è "soddisfacente" da giocare: "ne sono certo", dice il director

Final Fantasy 7 Revelation arriverà all'inizio del prossimo anno e lo sviluppo sta proseguendo, di mese in mese. Parlando con Ashif's Release Notes, il director del GDR ha spiegato che l'opera è sempre più vicina al completamento e ora è " soddisfacente " da giocare.

Final Fantasy 7 Revelation

Ad Hamaguchi è stato chiesto quale sia il suo approccio alla guida della trilogia di Final Fantasy 7 Remake, in quanto persona che è stata ispirata dalla saga stessa. Sebbene i 12 anni trascorsi a lavorare al progetto gli abbiano fatto avvertire un'enorme responsabilità e pressione, la situazione si è in qualche modo calmata ora che si sta avvicinando alla conclusione.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Essendo riuscito ad annunciare FF7 Revelation al SGF, spero che le persone là fuori possano guardarlo e pensare che prometta davvero bene", dichiara Hamaguchi, aggiungendo: "Ora che ci stiamo avvicinando alla fine, lo sviluppo è prossimo al completamento. In prima persona posso prenderlo in mano, giocarci e pensare: 'Sì, dà un'ottima sensazione; è soddisfacente'. Quindi sono molto fiducioso."

Naturalmente, trattandosi del capitolo finale della trilogia di Final Fantasy 7 Remake e coincidendo con il trentesimo anniversario del gioco originale, su Revelation vi sono molte aspettative. Hamaguchi ne è consapevole: "Naturalmente il giudizio finale spetta ai giocatori... ma mi sento sicuro del lavoro fatto." E aggiunge: "Vedo il traguardo finale. Quindi, a essere sinceri, in questo momento sento finalmente che la pressione si sta alleggerendo."

Ricordiamo infine che Final Fantasy 7 Revelation chiuderà completamente la storia principale, i DLC saranno su altro.