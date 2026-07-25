1

Il director di Final Fantasy 7 Revelation sa che gli utenti si stanno stancando dei giochi a mondo aperto

I giocatori stanno iniziando a faticare all'idea di affrontare regolarmente nuovi giochi a mondo aperto, secondo il director di Final Fantasy 7 Revelation, che però crede ancora negli open world.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   25/07/2026
Vincent in Final Fantasy 7 Revelation
Final Fantasy VII Revelation
Final Fantasy VII Revelation
News Immagini

Final Fantasy 7 Revelation sarà ancora una volta un gioco a mondo aperto e ci permetterà di esplorare un ampio titolo pieno di contenuti. Alcuni giocatori, però, potrebbero iniziare a trovare un po' faticosa l'idea di affrontare l'ennesimo open world.

Durante una recente intervista con Eurogamer, Naoki Hamaguchi, il director della trilogia remake di Final Fantasy 7, ha ammesso che sì, i giocatori potrebbero essere stanchi dei grandi mondi aperti. Ciononostante, crede fermamente nel concedere ai giocatori quanta più libertà possibile.

Il commento del director di Final Fantasy 7 Revelation

"Ci sono molti giochi open world in circolazione in questo momento, e [l'idea della 'stanchezza da open world'] è un concetto molto importante per me", ha dichiarato parlando dei feedback ricevuti per Final Fantasy 7 Rebirth.

"Dipende dalle preferenze personali e dalle diverse percezioni, ma per me personalmente, so per esperienza cosa si prova a essere catapultati in un gioco open world e non sapere dove andare, da dove iniziare o cosa fare. Allo stesso tempo, però, l'idea di venire catapultati in questo mondo meraviglioso dove tutto è possibile è fantastica."

Prenota la tua copia PS5 di Final Fantasy Resonance: il pre-order è anche leggermente in sconto Prenota la tua copia PS5 di Final Fantasy Resonance: il pre-order è anche leggermente in sconto

Voi cosa ne pensate? Segnaliamo infine che Final Fantasy 7 Revelation vi farà piangere, dice il doppiatore di Cloud Strife.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il director di Final Fantasy 7 Revelation sa che gli utenti si stanno stancando dei giochi a mondo aperto