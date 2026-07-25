Il director di Final Fantasy 7 Revelation sa che gli utenti si stanno stancando dei giochi a mondo aperto

Final Fantasy 7 Revelation sarà ancora una volta un gioco a mondo aperto e ci permetterà di esplorare un ampio titolo pieno di contenuti. Alcuni giocatori, però, potrebbero iniziare a trovare un po' faticosa l'idea di affrontare l'ennesimo open world.
Durante una recente intervista con Eurogamer, Naoki Hamaguchi, il director della trilogia remake di Final Fantasy 7, ha ammesso che sì, i giocatori potrebbero essere stanchi dei grandi mondi aperti. Ciononostante, crede fermamente nel concedere ai giocatori quanta più libertà possibile.
Il commento del director di Final Fantasy 7 Revelation
"Ci sono molti giochi open world in circolazione in questo momento, e [l'idea della 'stanchezza da open world'] è un concetto molto importante per me", ha dichiarato parlando dei feedback ricevuti per Final Fantasy 7 Rebirth.
"Dipende dalle preferenze personali e dalle diverse percezioni, ma per me personalmente, so per esperienza cosa si prova a essere catapultati in un gioco open world e non sapere dove andare, da dove iniziare o cosa fare. Allo stesso tempo, però, l'idea di venire catapultati in questo mondo meraviglioso dove tutto è possibile è fantastica."
Voi cosa ne pensate? Segnaliamo infine che Final Fantasy 7 Revelation vi farà piangere, dice il doppiatore di Cloud Strife.