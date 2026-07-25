Il prossimo God of War è stato confermato e avrà Kratos come protagonista

Il capo di Santa Monica Studio, Cory Barlog, ha annunciato che un nuovo God of War arriverà dopo God of War Laufey . Il nuovo capitolo vedrà Kratos come protagonista, ancora una volta, e si collegherà direttamente alla storia di Laufey.

I dubbi sul nuovo God of War

Come vi abbiamo già segnalato, durante il panel è stata anche indicata la data di uscita di God of War Laufey, ovvero il 16 febbraio 2027. Non sappiamo invece quando potrebbe essere pubblicato il successivo gioco, anche se supponiamo che non arriverà a breve termine.

A questo punto, considerando che la prossima generazione di console pare destinata ad arrivare nel 2028, viene da domandarsi se il nuovo God of War non sia pensato come titolo di lancio di PS6, con ovviamente anche una versione PS5. Non ci sono conferme ufficiali in merito, però.

Non sappiamo nemmeno quale sia il nome completo del videogioco o quale sia l'ambientazione. È possibile che non ci sia spazio per i regni norreni e che Kratos si ritrovi nell'Everywhen, la sorta di aldilà degli dei nel quale Faye si ritrova all'inizio di God of War Laufey, oppure in un nuovo mondo con nuove mitologie.

Non ci resta che attendere nuove informazioni. Diteci, quali sono le vostre speranze?