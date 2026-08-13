Lo diciamo subito: Marvel Tōkon è un grandissimo picchiaduro che riscrive le regole del gioco, cercando di ritagliarsi un posto tra i big del momento grazie a una prospettiva "casual" che Arc System ha già abbracciato in passato con Guilty Gear -Strive- e non senza polemiche. A prima vista, il gioco sembra la festa del mainstream: è un coloratissimo trionfo di cultura pop e influenze anime , pensato per piacere ai giocatori di passaggio, ma anche ai veri appassionati che su questi titoli investono ore e ore di duri allenamenti. Filosofie che in passato è stato difficile coniugare, ma che stavolta sembrano destinate a una promettente convivenza.

Marvel Tōkon: Fighting Souls sembrava nato sotto una cattiva stella. Non solo è andato in open beta nel pieno della polemica per il futuro passaggio al digitale di Sony, ma è un picchiaduro ispirato ai supereroi Marvel nell'era della cosiddetta "superhero fatigue", un picchiaduro che in versione PC ha ancora tanti problemi che Arc System Works sta ancora risolvendo a colpi di aggiornamenti. Per la cronaca, noi abbiamo giocato in versione PlayStation 5 ed è stata un'esperienza senza intoppi : nessun bug, zero rallentamenti, il gioco gira sempre fluidissimo e online è praticamente perfetto.

Una lettera d'amore Marvel

Per un amante dei fumetti Marvel, ma anche soltanto dei film o dei cartoni animati, Marvel Tōkon è una vera chicca che straripa di citazioni, riferimenti e omaggi, dagli schemini che sintetizzano i rapporti tra i vari personaggi che appaiono nel gioco alle animazioni negli sfondi, nei dialoghi, nelle pose di vittoria e in quelle di sconfitta. E c'è spazio anche per ricordare gli altri picchiaduro che hanno fatto la storia, a cominciare da un combattente - Deadpool - che è praticamente un easter egg ambulante, un concentrato di rimandi ai precedenti giochi Arc System, ma anche alla concorrenza e agli anime più popolari di tutti i tempi.

Marvel Tōkon è stato davvero sviluppato dai fan per i fan. La modalità Episodio è un gioiellino, una sequenza di scontri inframmezzati da tavole a fumetti parzialmente animate, completamente doppiate in italiano, che raccontano le disavventure delle cinque squadre che compongono il roster. Ciascuna di esse combatte nel torneo del Campione - un oscuro personaggio Marvel creato da Tom DeFalco e Ron Wilson nel 1982 - per le proprie motivazioni, perfettamente coerenti con i personaggi e le loro caratterizzazioni storiche. La scrittura è semplice ma esilarante e in poche battute riesce a delineare i personaggi e a farli comprendere anche a chi mastica poco i fumetti di riferimento. Ogni "albo" è stato affidato a un disegnatore diverso, perciò, per esempio, la storia più seria dei Cavalieri di Doom ha uno stile molto occidentale, mentre le buffe vicissitudini dei Motociclisti Samurai sembrano uscite da un manga per ragazzi.

È un pastiche che funziona perché è coerente internamente e con i fumetti e i film più popolari, e che si prende il disturbo di spiegare addirittura un personaggio semisconosciuto come Danger con una reinterpretazione super sintetica che funziona benissimo nell'economia di una modalità che è praticamente un pretesto per fare a botte in single player e sbloccare un combattente extra e qualche costume in più. Non è abbastanza per consigliare l'acquisto a chi gioca sempre da solo, sia chiaro, e anche le altre modalità aggiuntive, tipo Arena e Sopravvivenza, o il buffo minigioco Arcadia Rumble, aggiungono poco in questo senso.

La modalità Episodio racconta la storia del gioco sotto forma di fumetto

Esistono poi una soddisfacente modalità di addestramento, ricca di opzioni per personalizzare le sessioni in solitaria, e un compendio di sfide a difficoltà crescente che mettono alla prova l'abilità e il tempismo del giocatore partendo dalle basi del combattimento per arrivare alle combo più complesse e articolate. Ogni sforzo è ricompensato da trofei, stemmi e colori alternativi, ma forse avremmo gradito qualcosa in più da una compagnia che si è inventata delle vere e proprie visual novel in BlazBlue e Persona 4 Arena.

È chiaro, però, che Arc System Works si è concentrata sul roster, sia dal punto di vista della giocabilità che da quello estetico. Il look dei personaggi richiama le loro controparti iconiche a fumetti, ma è influenzato pesantemente da una sensibilità tutta nipponica: per dire, l'armatura di Iron Man ricorda i Gundam, Loki sembra uscito da un anime shonen, Blade impugna la mitica katana Muramasa e il tema musicale di Peni Parker è completamente cantato in giapponese. A questo proposito, dobbiamo dire che il doppiaggio italiano ci è davvero piaciuto. Pensavamo che sarebbe stato strano sentire i combattenti di un picchiaduro parlare nella nostra lingua, invece le performance sono ottime a tutto tondo e nel giro di qualche minuto ci si fa l'orecchio, specialmente se si è abituati agli anime doppiati in italiano.

Lo scenario della X-Mansion è un tripudio di citazioni e cambia a ogni match

Perché Marvel Tōkon, nonostante i comics che lo ispirano sia tipicamente occidentali, sembra veramente un cartone animato. Arc System Works, che già con Dragon Ball FighterZ aveva dimostrato il suo talento in tal senso, è riuscito persino a superarsi. I modelli 3D sono ricchi di dettagli, le animazioni sono incredibilmente armoniose e spettacolari, la pulizia dell'immagine è davvero incredibile e tanti piccoli dettagli, come gli scenari pieni di riferimenti, le onomatopee e le vignette che compaiono sfondando le pareti o sconfiggendo gli avversari con Super e Ultimate, contribuiscono a ricordarci costantemente le origini fumettistiche di questi personaggi. Per i loro fan, Marvel Tōkon è semplicemente una delizia, e lo sviluppatore ha anche cucito il gameplay intorno all'idea dei "crossover", cioè quelle storie in cui i personaggi appartenenti a diverse testate si incontrano e si scontrano.