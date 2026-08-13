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Project C di Sam Barlow cambia nome in Precognition: svelato il periodo di uscita su PS5, Xbox, Switch 2 e PC

Project C torna con un nuovo nome: Precognition. L'avventura cinematografica di Sam Barlow e Brandon Cronenberg ha finalmente un editore e una finestra di lancio.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   13/08/2026
Artwork di Precognition

Dopo anni di silenzio radio, sono arrivate delle novità per Project C██████, la nuova avventura cinematografica realizzata da Sam Barlow, autore degli acclamati Her Story e Immortality, e dal suo studio Half Mermaid, in collaborazione con il regista horror Brandon Cronenberg (Possessor, Piscina Infinita).

Come spiegato dagli sviluppatori nel video qui sotto, il progetto è vivo e vegeto e ora ha un titolo ufficiale: Precognition. È stato anche stretto un accordo con l'editore Kinetic Publishing e fissato un periodo di uscita, per quanto non vicinissimo: Il gioco sarà disponibile durante la primavera del 2028, con il lancio previsto su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e Steam via PC.

I primi dettagli su Precognition

Gli autori hanno anche svelato maggiori dettagli sul progetto. In origine presentato come Project C, Precognition raccoglie l'eredità di Immortality, fondendo sequenze cinematografiche in full‑motion video con una narrazione non lineare e un forte accento sulla libertà decisionale del giocatore. Al centro della storia c'è Diana, una donna che, dopo aver ricevuto un impianto sperimentale nel cervello, scopre di poter vedere frammenti del futuro.

Il giocatore dovrà esplorare queste visioni, isolare momenti chiave e "fissarli" nella memoria di Diana nel presente. Ogni scelta, però, comporta conseguenze: nel momento stesso in cui un dettaglio viene ricordato, il futuro si rimodella, modificando il percorso narrativo e aprendo nuove possibilità.

Project C è la nuova avventura cinematografica di Sam Barlow Project C è la nuova avventura cinematografica di Sam Barlow

Per questo ambizioso progetto, Half Mermaid Productions ha coinvolto il regista horror Brandon Cronenberg, che co‑svilupperà la storia e affiancherà Sam Barlow, contribuendo a definire l'estetica e le tematiche del gioco.

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