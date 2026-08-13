Project C di Sam Barlow cambia nome in Precognition: svelato il periodo di uscita su PS5, Xbox, Switch 2 e PC

Dopo anni di silenzio radio, sono arrivate delle novità per Project C██████, la nuova avventura cinematografica realizzata da Sam Barlow, autore degli acclamati Her Story e Immortality, e dal suo studio Half Mermaid, in collaborazione con il regista horror Brandon Cronenberg (Possessor, Piscina Infinita).

Come spiegato dagli sviluppatori nel video qui sotto, il progetto è vivo e vegeto e ora ha un titolo ufficiale: Precognition. È stato anche stretto un accordo con l'editore Kinetic Publishing e fissato un periodo di uscita, per quanto non vicinissimo: Il gioco sarà disponibile durante la primavera del 2028, con il lancio previsto su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e Steam via PC.