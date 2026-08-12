Warner Bros. Discovery ha annunciato Hogwarts Legacy 2 in una lettera agli azionisti. C'è poco di cui essere sorpresi, considerando il successo del primo capitolo e le voci già circolanti, ma ora abbiamo anche la conferma ufficiale, che non fa mai male.

Il titolo è spuntato in un documento che parla della situazione della compagnia nel suo complesso, ricordando ad esempio le 150 candidature ai Primetime Emmy, il successo di HBO Max, quello più particolare di House of the Dragon, fino ad arrivare ai videogiochi attuali e futuri, tra cui proprio Hogwarts Legacy 2. La lettera punta a dimostrare la capacità dell'azienda di continuare a offrire contenuti di qualità capaci di intercettare un pubblico sempre più globale, definendo questo aspetto un elemento distintivo e un fattore di valore fondamentale nel lungo periodo, in un contesto di abitudini di consumo in continua evoluzione.