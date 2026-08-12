Warner Bros. Discovery ha annunciato Hogwarts Legacy 2 in una lettera agli azionisti. C'è poco di cui essere sorpresi, considerando il successo del primo capitolo e le voci già circolanti, ma ora abbiamo anche la conferma ufficiale, che non fa mai male.
Il titolo è spuntato in un documento che parla della situazione della compagnia nel suo complesso, ricordando ad esempio le 150 candidature ai Primetime Emmy, il successo di HBO Max, quello più particolare di House of the Dragon, fino ad arrivare ai videogiochi attuali e futuri, tra cui proprio Hogwarts Legacy 2. La lettera punta a dimostrare la capacità dell'azienda di continuare a offrire contenuti di qualità capaci di intercettare un pubblico sempre più globale, definendo questo aspetto un elemento distintivo e un fattore di valore fondamentale nel lungo periodo, in un contesto di abitudini di consumo in continua evoluzione.
Il piano di Warner Bros.
Nel passaggio dedicato ai progetti in arrivo da WB Games, la lettera sottolinea come la divisione videoludica resti una leva di crescita importante, con obiettivi a lungo termine ambiziosi. Vengono citati con favore LEGO Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro, definito il gioco LEGO meglio recensito di sempre, e il lancio di Game of Thrones: Dragonfire su mobile.
Entrambi i titoli rientrano nel piano delineato in passato da WB Games, che punta su quattro franchise chiave attraverso investimenti mirati su un numero ridotto di titoli ad alto potenziale. Tra queste proprietà intellettuali figura naturalmente Harry Potter, e in particolare Hogwarts Legacy: la lettera afferma infatti che l'azienda si aspetta un contributo sempre più rilevante della divisione giochi alla redditività del settore, mano a mano che il portafoglio titoli si amplia. Hogwarts Legacy 2 è incluso nel piano di espansione.
Il fatto che Hogwarts Legacy 2 sia stato nominato direttamente agli investitori è un segnale che la campagna di marketing potrebbe partire a breve, anche se non c'è alcuna certezza in merito. Ipotizzando che lo sviluppo sia iniziato attorno al periodo di uscita del primo capitolo, nel 2023, e che il team riutilizzi in modo intelligente alcune ambientazioni chiave, non è escluso che i fan possano vedere il gioco per la prima volta già entro la fine dell'anno, magari in occasione di Gamescom o dei The Game Awards. Questo non significa che il lancio sia imminente, anzi: uno scenario più plausibile porterebbe la finestra di uscita al 2027 o al 2028, qualora venisse mostrato qualcosa nei prossimi mesi.
Il primo Hogwarts Legacy ha del resto superato i 40 milioni di copie vendute nel mondo, generando oltre un miliardo di dollari di ricavi. Il gioco di ruolo open world è diventato il titolo dalle vendite più rapide nella storia di Warner Bros. Games, entrando tra i videogiochi più venduti di sempre. Resta da vedere se il sequel riuscirà a replicare questo successo, ma un lancio ben calibrato potrebbe avvicinarlo parecchio a quel risultato, vista anche la nuova serie televisiva tratta dai libri della Rowling in arrivo.