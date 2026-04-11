Hogwarts Legacy 2 potrebbe essere a buon punto dello sviluppo, in base a un indizio

La novità non è proprio sconvolgente ma potrebbe rappresentare un passo importante per Hogwarts Legacy 2, dimostrando come il progetto potrebbe essere a buon punto dello sviluppo, visto che Avalanche Software ha annunciato di aver assunto un nuovo Community Manager per il franchise.
Di per sé la questione potrebbe non sembrare molto significativa, ma la scelta di un Community Manager avviene solitamente nelle ultime fasi di sviluppo di un gioco, in quanto si tratta di una delle figure maggiormente legate alla comunicazione e alla promozione del gioco.
Il ruolo prevede infatti la gestione della comunicazione tra sviluppatori e utenti e la coordinazione della community, dunque è un lavoro che si sviluppa soprattutto una volta conclusa la creazione del gioco e con questo presente sul mercato.
Una figura che presuppone un pubblico pronto
Cody (o Vaknar) è dunque il nuovo Community Manager di Hogwarts Legacy, come annunciato dal personaggio in questione attraverso un messaggio, entrato a far parte delle figure di rilievo di Avalanche Software.
Il ruolo si applica dunque al franchise in generale, ma vista la situazione è probabilmente legato anche al secondo capitolo, la cui esistenza è stata già confermata dalla stessa Warner Bros sebbene il gioco non sia mai stato annunciato in via ufficiale.
A questo punto attendiamo un'eventuale presentazione di Hogwarts Legacy 2, che potrebbe avvenire fra non molto, visto che il processo di sviluppo potrebbe essere in fase avanzata. Di recente è emerso che Hogwarts Legacy 2 potrebbe avere elementi da RPG multiplayer online, in base a un altro annuncio di lavoro.