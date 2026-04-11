Hogwarts Legacy 2 potrebbe essere a buon punto dello sviluppo, in base a un indizio

La novità non è proprio sconvolgente ma potrebbe rappresentare un passo importante per Hogwarts Legacy 2, dimostrando come il progetto potrebbe essere a buon punto dello sviluppo, visto che Avalanche Software ha annunciato di aver assunto un nuovo Community Manager per il franchise.

Di per sé la questione potrebbe non sembrare molto significativa, ma la scelta di un Community Manager avviene solitamente nelle ultime fasi di sviluppo di un gioco, in quanto si tratta di una delle figure maggiormente legate alla comunicazione e alla promozione del gioco.

Il ruolo prevede infatti la gestione della comunicazione tra sviluppatori e utenti e la coordinazione della community, dunque è un lavoro che si sviluppa soprattutto una volta conclusa la creazione del gioco e con questo presente sul mercato.