È la seconda volta che i giocattoli Mattel arrivano al cinema tra una serie animata e l'altra, ma già nel 1987 non era andata tanto bene, anzi tutto l'opposto: il film della Cannon del 1987 era stato un fiasco totale e i suoi tentativi di reinterpretare la pittoresca mitologia dei Masters con un piglio più cinico aveva alienato fan vecchi e nuovi, adulti e bambini. Travis Knight è uno che con i Masters ci è cresciuto, così com'è cresciuto con i Transformers, e se il suo amore per gli anni '80 e la sua infanzia già si percepiva nel bellissimo Bumblebee, in Masters of the Universe esplode letteralmente: per questo è un film brillante, coraggioso e onesto e per questo potrebbe avere meno successo di quel che merita.

Le previsioni non sono ottimistiche per Masters of the Universe: costato 170 milioni di dollari, rischia di fare flop al botteghino e mettere subito un freno alle ambizioni di Amazon MGM e Mattel, che speravano di rigenerare il marchio e consegnarlo a una nuova generazione di fan. Stritolato tra successi imprevisti e successi prevedibili, il nuovo film di Travis Knight esce in un periodo sfortunato, ma anche mal calcolato . Ci ritroviamo di fronte a una situazione in stile Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, cioè quella di un ottimo film di genere che diventa praticamente un cult solo dopo essersi precluso ogni possibilità di un sequel.

In principio era Adam

Nonostante tutti i cartoon, i giocattoli e i fumetti, i Masters of the Universe (per gli amici MOTU) non sono più famosi come una volta e il bello è che intorno a questi "pupazzi" ci hanno sempre costruito intorno una mitologia assai intricata. Per questo motivo, Knight ha deciso di ripartire da zero e raccontare le origini di He-Man prendendo spunto da varie interpretazioni e reboot: nella sua storia, Adam è una specie di Superman che da bambino finisce sulla Terra quando il suo pianeta, Eternia, viene conquistato dal malvagio Skeletor e le sue armate. Per quindici anni Adam è stato ossessionato dalla sua infanzia (sì, suona un po' come una proiezione) e ha cercato la Spada del Potere da cui è stato separato al suo arrivo, passando per pazzo ogni volta che ha raccontato di eroi sovrumani, tigri parlanti e maghe che si trasformano in aquile.

Quando Adam ritrova la sua spada, l'avventura inizia davvero: dovrà comprendere le responsabilità che comporta impugnare un'arma tanto bramata da tutti e salvare il suo mondo prima che sia troppo tardi. È il "viaggio dell'eroe" più tradizionale possibile, anche rispetto al cartoon originale, in cui solo pochissimi personaggi conoscevano la vera identità di He-Man, e Adam era costretto a fingersi goffo, pavido e sprovveduto per convincere tutti che lui e l'eroico He-Man erano due persone completamente diverse nonostante l'ovvia somiglianza. Nel film di Knight, Adam è goffo di natura e lo è anche quando si trasforma in He-Man, restando dunque fedele a sé stesso e ai suoi valori.

Il film di Knight è una critica alla mascolinità tossica e alla violenza gratuita, ma non ne fa un pilastro della sua narrazione. Parliamoci chiaramente: dietro c'è sempre Mattel, ma Masters of the Universe non è un nuovo Barbie, cioè un film costruito intorno a un messaggio. Barbie funzionava perché sfruttava il giocattolo per affrontare con goliardia tematiche esistenziali, mentre Masters of the Universe non ci prova nemmeno ad anatomizzare i giocattoli: semmai li fa combattere come tali, come se fossero pupazzi nella camera di un bambino dalla spiccata fantasia. È una lettera d'amore agli anni '80, a cosa significava crescere in quel periodo, collezionare i giocattoli, imparare i loro nomi e le storie raccontate nel cartone animato o nei fumetti inclusi nelle confezioni.

Nicholas Galitzline in una scena del film

E questo, in un certo senso, è un pregio ma anche un punto debole. La pellicola di Knight non si vergogna delle sue radici, come fanno invece tante altre che cercano di reinventarsi più che possono fino a snaturarsi completamente, ma anzi le abbraccia spudoratamente, anche a costo di apparire esagerata, mastodontica e anche un po' stucchevole. Questo, però, restringe anche il pubblico potenziale. Nonostante i suoi colori sgargianti, la sua scrittura trasparente e senza fronzoli, Masters of the Universe non è un film che si rivolge ai più piccoli, ma ai loro papà: ai quarantenni che li portano al cinema e che gli raccontano come sono cresciuti con gli eroi che prendono vita sullo schermo grazie a un cast azzeccatissimo.

Alla fine, Nicholas Galitzline si è rivelato perfetto nel ruolo di un Adam che si porta dentro la sua fragilità e insicurezza anche dopo essersi trasformato nel campione di Eternia e che, invece di rifuggire la sua umanità, ne fa un'arma più potente della Spada del Potere. Fino a un certo punto, perché quando le parole non funzionano diventa inevitabile passare alle maniere forti, una soluzione che abbraccia malvolentieri, ma con grande slancio. Galitzline, che si è fatto conoscere soprattutto per le commedie romantiche, magari manca del physique du rôle iconico, ma compensa con un carisma e un tempismo comico sopra le righe.

Lo Skeletor di Jared Leto è praticamente perfetto

Dall'altra parte della barricata abbiamo Skeletor, forse uno dei personaggi che era più difficile centrare, soprattutto dopo la leggendaria interpretazione di Frank Langella nel film del 1987. La scelta dell'eccentrico e controverso Jared Leto aveva preoccupato un po' tutti, ma il risultato è straordinario, non solo nella rappresentazione live action del personaggio, grazie a una combinazione di trucco e computer grafica, ma anche nella sua caratterizzazione. Knight non si abbandona a flashback o montaggi per spiegare le motivazioni di Skeletor, non c'è nessun trauma o sfumatura di grigio, nessun passato condiviso - cosa che probabilmente farà arrabbiare i conoscitori dell'universo dei MOTU - ma semplicemente un cattivo che è cattivo perché è cattivo e basta. La ciliegina sulla torta sarebbe stata la stridente voce originale del cartoon, ma anche così Skeletor è incredibilmente efficace e somigliante alla sua controparte animata, anche e soprattutto nell'ironia imbarazzante.

Alla fine, tutti gli attori fanno la loro parte, chi più chi meno, dall'austero James Purefoy nel ruolo di Re Randor alla Maga interpretata da Morena Baccarin. Le vere star sono naturalmente i comprimari principali del protagonista: il Duncan di Idris Elba, che tanto ormai funziona ovunque lo si metta, e la Teela di Camila Mendes. Quest'ultima, che si pensava sarebbe stata l'anello debole della catena a causa della sua limitata filmografia, offre invece un'ottima performance in un ruolo non banale, e assai fedele alla caratterizzazione del cartoon.

Sprecate, invece, le potenzialità di Alison Brie: la sua Evil-Lyn è purtroppo assai sacrificata e il suo rapporto con Skeletor appena accennato. Questo è un po' il problema principale di Masters of the Universe, perché Knight era così preoccupato a rievocare lo spirito del cartoon da dimenticarsi di non avere 130 episodi per farlo.