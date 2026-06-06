Trine 6: Together in Time è stato annunciato con trailer e data

Frozenbyte e Cooldown Games hanno annunciato Trine 6: Together in Time con un trailer che non solo ci introduce ai protagonisti e alla storia del nuovo capitolo, ma rivela anche la sua data di uscita.
Il gioco sarà infatti disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 1 e 2 a partire dal 17 settembre, coinvolgendoci in un'avventura inedita fra magia, enigmi e combattimenti dinamici, aggiungendo due nuovi personaggi all'iconico trio originale.
Faremo infatti la conoscenza di Moira e Adrius, due giovani avventurieri che si mettono nei guai dopo un colpo andato storto e si imbattono in Amadeus, Zoya e Pontius, dando vita a un quintetto destinato a giocare un ruolo fondamentale nel futuro del regno.
Caratterizzato anche stavolta dalla presenza di una modalità cooperativa, qui per un massimo di quattro giocatori, Trine 6: Together in Time punta a rilanciare la collaudata formula della serie grazie all'introduzione di diverse novità.
Fra enigmi e abilità speciali
Dopo l'ottimo Trine 5: A Clockwork Conspiracy, gli sviluppatori di Frozenbyte si sono chiesti come avrebbero potuto rinfrescare l'impianto storico della saga, e questo sesto capitolo rappresenta la risposta a tali interrogativi.
In particolare, gli enigmi sono stati studiati perché fosse possibile risolverli adottando diversi approcci e personaggi, lasciando così ampio spazio alla sperimentazione ma facendo in modo che anche chi preferisce giocare in solitaria non abbia problemi a superare le varie sfide lungo il cammino.
Inoltre Trine 6: Together in Time vede l'arrivo di una abilità speciale condivisa da tutti i protagonisti, ovverosia la capacità di rallentare il tempo, che potremo applicare durante la fase esplorative ma anche nel mezzo di combattimennti al fine di reagire più rapidamente alle situazioni caotiche.
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