Trine 6: Together in Time è stato annunciato con trailer e data

Frozenbyte e Cooldown Games hanno annunciato Trine 6: Together in Time con un trailer che non solo ci introduce ai protagonisti e alla storia del nuovo capitolo, ma rivela anche la sua data di uscita.

Il gioco sarà infatti disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 1 e 2 a partire dal 17 settembre, coinvolgendoci in un'avventura inedita fra magia, enigmi e combattimenti dinamici, aggiungendo due nuovi personaggi all'iconico trio originale.

Faremo infatti la conoscenza di Moira e Adrius, due giovani avventurieri che si mettono nei guai dopo un colpo andato storto e si imbattono in Amadeus, Zoya e Pontius, dando vita a un quintetto destinato a giocare un ruolo fondamentale nel futuro del regno.

Caratterizzato anche stavolta dalla presenza di una modalità cooperativa, qui per un massimo di quattro giocatori, Trine 6: Together in Time punta a rilanciare la collaudata formula della serie grazie all'introduzione di diverse novità.