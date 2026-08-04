Xbox celebra il 25° anniversario con contenuti gratuiti, iniziative e novità

Quest'ultimo, tra l'altro, è emerso grazie a una collaborazione tra Xbox e due creatori di contenuti sempre molto vicini all'ambito in questione, ovvero Klobrille e Ben Kenobi , che hanno composto lo sfondo dinamico da vari appassionati di Xbox.

Tra le novità c'è una sorta di collezione di elementi per la personalizzazione della console Xbox, con la possibilità di scegliere varie immagini profilo nuove, sfondi a tema per la dashboard e anche un tema dinamico costruito proprio per celebrare la storia del brand videoludico di Microsoft.

Al di là del grande "reset" imposto alla divisione gaming con l'intenzione di rilanciarla, Microsoft continua le celebrazioni per il 25° anniversario di Xbox che ricorre proprio quest'anno, anche con contenuti gratuiti, iniziative e novità varie che emergono in questi giorni.

Festeggiamenti aperti a tutti

Anche gli utenti possono partecipare ai festeggiamenti e alla raccolta di immagini e grafiche dedicate alla storia di Xbox prendendo parte a una sorta di contest su X, nel quale ognuno può caricare le proprie immagini o grafiche dedicate a Xbox usando l'hashtag #XBOX25 e menzionando l'account ufficiale @Xbox.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Le opere giudicate migliori fra quelle create dagli utenti entreranno anch'esse a far parte del pacchetto celebrativo di elementi decorativi per Xbox.

C'è inoltre un badge commemorativo dedicato al 25° anniversario di Xbox, che viene distribuito a tutti coloro che effettuano almeno un accesso al proprio account Xbox da ora fino alla fine del 2026.

Inoltre, Microsoft ha composto una raccolta di giochi che hanno contribuito di più alla storia del brand, e li propone agli utenti Xbox Game Pass, all'interno di una sezione specifica, consigliata ai nostalgici o a chi vuole conoscere meglio la storia della console.

Infine, Microsoft ha annunciato le date dell'Xbox FanFest Tour, che quest'anno tornerà in forze:

Colonia (Germania): 26 agosto, durante la Gamescom

Tokyo (Giappone): 17 settembre, durante il Tokyo Game Show

Londra (Regno Unito): 26 settembre

Città del Messico (Messico): 17 ottobre

Sydney (Australia): 17 ottobre

Toronto (Canada): 6 novembre

Seattle (Stati Uniti): data ancora da confermare

Mettendo da parte un attimo il grande reset di Xbox, sembra chiaro che la nuova direzione imposta dalla CEO Asha Sharma richieda comunque di riallacciare i rapporti con la community.