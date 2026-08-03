1

Xbox Game Pass perderà quattro giochi a metà agosto

Prima dell'annuncio delle novità in arrivo, giunge come da tradizione la segnalazione sui giochi che lasceranno il catalogo di Game Pass, in questo caso alla metà di agosto.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   03/08/2026
Un'immagine di Atlas Fallen

Siamo in attesa dell'annuncio ufficiale sui nuovi giochi in arrivo, previsto probabilmente in questa settimana, ma intanto la notizia viene anticipata, come da tradizione, dalla comunicazione sui giochi che lasceranno Xbox Game Pass a metà agosto, in questo caso si tratta di quattro titoli del catalogo.

L'informazione è emersa in anticipo grazie a un aggiornamento dell'app ufficiale di Xbox, che segnala i seguenti titoli nella sezione "presto non più disponibili":

  • Atlas Fallen: Reign of Sand (Xbox, PC, Cloud)
  • MENACE (PC)
  • Aliens: Fireteam Elite (Xbox, PC, Cloud)
  • Firewatch (Xbox, PC, Cloud)

Tutti e quattro i giochi dovrebbero essere rimossi il 15 agosto dal catalogo di Game Pass, salvo eventuali variazioni all'elenco dei partenti.

Grandi novità in arrivo questo mese

Mentre attendiamo di conoscere i nuovi giochi in arrivo nella prima ondata di agosto su Game Pass, con l'annuncio che dovrebbe arrivare probabilmente martedì 4 o mercoledì 5 agosto, possiamo dunque intanto dedicarci al recupero di questi titoli in partenza.

Atlas Fallen: Reign of Sand è un action adventure con elementi RPG sviluppato da Deck 13 caratterizzato da un'affascinante ambientazione desertica e che cerca di proporre alcune meccaniche innovative nella struttura classica.

Xbox inizia i test sul cloud gaming gratis con pubblicità e senza Game Pass Xbox inizia i test sul cloud gaming gratis con pubblicità e senza Game Pass

Menace è un interessante gioco di ruolo strategico a turni ad ambientazione fantascientifica che richiama un po' i classici del genere e può facilmente piacere agli appassionati, disponibile solo sul catalogo PC.

Aliens: Fireteam Elite è uno sparatutto survival in terza persona con meccanica cooperativa ambientato nel celebre universo della serie cinematografica, mentre Firewatch è un'affascinante avventura narrativa in prima persona, che può essere opportuno recuperare prima della sua uscita di scena nel caso non l'abbiate provata prima, anche perché è facile da terminare in un tempo relativamente breve.

Nel frattempo, ricordiamo che per agosto ci sono già sei giochi confermati su Game Pass e due di questi sono davvero delle grosse novità disponibili al day one direttamente nel catalogo dell'abbonamento, ovvero Beast of Reincarnation, disponibile domani, 4 agosto, e Resonance: A Plague Tale Legacy il 27 agosto.

#Game Pass
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Xbox Game Pass perderà quattro giochi a metà agosto