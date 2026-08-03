Xbox Game Pass perderà quattro giochi a metà agosto

Siamo in attesa dell'annuncio ufficiale sui nuovi giochi in arrivo, previsto probabilmente in questa settimana, ma intanto la notizia viene anticipata, come da tradizione, dalla comunicazione sui giochi che lasceranno Xbox Game Pass a metà agosto, in questo caso si tratta di quattro titoli del catalogo.
L'informazione è emersa in anticipo grazie a un aggiornamento dell'app ufficiale di Xbox, che segnala i seguenti titoli nella sezione "presto non più disponibili":
- Atlas Fallen: Reign of Sand (Xbox, PC, Cloud)
- MENACE (PC)
- Aliens: Fireteam Elite (Xbox, PC, Cloud)
- Firewatch (Xbox, PC, Cloud)
Tutti e quattro i giochi dovrebbero essere rimossi il 15 agosto dal catalogo di Game Pass, salvo eventuali variazioni all'elenco dei partenti.
Grandi novità in arrivo questo mese
Mentre attendiamo di conoscere i nuovi giochi in arrivo nella prima ondata di agosto su Game Pass, con l'annuncio che dovrebbe arrivare probabilmente martedì 4 o mercoledì 5 agosto, possiamo dunque intanto dedicarci al recupero di questi titoli in partenza.
Atlas Fallen: Reign of Sand è un action adventure con elementi RPG sviluppato da Deck 13 caratterizzato da un'affascinante ambientazione desertica e che cerca di proporre alcune meccaniche innovative nella struttura classica.
Menace è un interessante gioco di ruolo strategico a turni ad ambientazione fantascientifica che richiama un po' i classici del genere e può facilmente piacere agli appassionati, disponibile solo sul catalogo PC.
Aliens: Fireteam Elite è uno sparatutto survival in terza persona con meccanica cooperativa ambientato nel celebre universo della serie cinematografica, mentre Firewatch è un'affascinante avventura narrativa in prima persona, che può essere opportuno recuperare prima della sua uscita di scena nel caso non l'abbiate provata prima, anche perché è facile da terminare in un tempo relativamente breve.
Nel frattempo, ricordiamo che per agosto ci sono già sei giochi confermati su Game Pass e due di questi sono davvero delle grosse novità disponibili al day one direttamente nel catalogo dell'abbonamento, ovvero Beast of Reincarnation, disponibile domani, 4 agosto, e Resonance: A Plague Tale Legacy il 27 agosto.