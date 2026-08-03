Xbox Game Pass perderà quattro giochi a metà agosto

Grandi novità in arrivo questo mese

Mentre attendiamo di conoscere i nuovi giochi in arrivo nella prima ondata di agosto su Game Pass, con l'annuncio che dovrebbe arrivare probabilmente martedì 4 o mercoledì 5 agosto, possiamo dunque intanto dedicarci al recupero di questi titoli in partenza.

Atlas Fallen: Reign of Sand è un action adventure con elementi RPG sviluppato da Deck 13 caratterizzato da un'affascinante ambientazione desertica e che cerca di proporre alcune meccaniche innovative nella struttura classica.

Menace è un interessante gioco di ruolo strategico a turni ad ambientazione fantascientifica che richiama un po' i classici del genere e può facilmente piacere agli appassionati, disponibile solo sul catalogo PC.

Aliens: Fireteam Elite è uno sparatutto survival in terza persona con meccanica cooperativa ambientato nel celebre universo della serie cinematografica, mentre Firewatch è un'affascinante avventura narrativa in prima persona, che può essere opportuno recuperare prima della sua uscita di scena nel caso non l'abbiate provata prima, anche perché è facile da terminare in un tempo relativamente breve.

Nel frattempo, ricordiamo che per agosto ci sono già sei giochi confermati su Game Pass e due di questi sono davvero delle grosse novità disponibili al day one direttamente nel catalogo dell'abbonamento, ovvero Beast of Reincarnation, disponibile domani, 4 agosto, e Resonance: A Plague Tale Legacy il 27 agosto.