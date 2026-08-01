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Xbox Game Pass ha già 6 giochi confermati per agosto e due sono grosse novità al day one

In base a quanto sappiamo già, possiamo già stilare un primo elenco di giochi in arrivo nel catalogo di Game Pass durante il mese di agosto, e almeno due di questi sono delle grosse novità.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   01/08/2026
Un'immagine di Resonance: A Plague Tale Legacy

Si prospetta un mese veramente ricco su Xbox Game Pass, considerando che per agosto ci sono già 6 giochi confermati di cui due che rappresentano delle grosse novità in arrivo al day one nel catalogo del servizio Microsoft.

Si tratta ancora di una lista parziale, ma in base alle informazioni già note questo è il catalogo dei giochi in arrivo su Game Pass in agosto:

  • Beast of Reincarnation - 4 agosto (Ultimate, PC)
  • Heretic & Hexen - 4 agosto (Ultimate, PC, Premium)
  • Monsters Are Coming! - 6 agosto (Ultimate, PC)
  • Sandustry - 13 agosto (Ultimate, PC)
  • Grave Seasons - 14 agosto (Ultimate, PC)
  • Resonance: A Plague Tale Legacy (Ultimate, PC)

I due giochi di maggiore spessore sono ovviamente Beast of Reincarnation e Resonance: A Plague Tale Legacy, che da soli possono tranquillamente valere il prezzo del biglietto.

Un mese decisamente ricco per Game Pass

In effetti, parte del catalogo noto è già stato annunciato con i giochi in arrivo tra fine luglio e inizio agosto, ma è possibile già tracciare un ulteriore percorso per il resto del mese con le informazioni già in nostro possesso da tempo, in attesa delle comunicazioni ufficiali sulle novità previste per il mese appena iniziato.

A questo proposito, l'annuncio ufficiale sui nuovi giochi in arrivo nella prima metà di agosto è previsto arrivare la prossima settimana, probabilmente martedì 4 o mercoledì 5 agosto, considerando che non c'è proprio una regola precisa al riguardo.

Xbox Game Pass annuncia i giochi in arrivo tra fine luglio e agosto Xbox Game Pass annuncia i giochi in arrivo tra fine luglio e agosto

Altri giochi si aggiungeranno dunque a quelli già riportati in questo elenco, visto che al momento abbiamo a che fare solo con informazioni già note in precedenza.

In ogni caso, già così si presenta come un mese davvero molto interessante, a partire da Beast of Reincarnation, il nuovo action RPG che sembra avere degli elementi souls-like ma anche particolari caratteristiche sull'esplorazione delle ambientazioni, sviluppato da Game Freak.

L'altro titolo di grosso calibro in arrivo al lancio direttamente nel catalogo di Game Pass è Resonance: A Plague Tale Legacy, che porta avanti l'apprezzata serie di action adventure da parte di Asobo Studio.

#Game Pass
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