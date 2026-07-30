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Un gioco Pokémon considerato perduto per 20 anni riappare su eBay: costa €7.999

Una cartuccia con un gioco di Pokémon considerato perduto da 20 anni è stata messa in vendita su eBay e il prezzo è di ben 7.999€. Vediamo cosa sappiamo al riguardo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   30/07/2026
Psyduck davanti a un computer

Pokémon Fishing Contest DS è un gioco digitale a tempo che è stato disponibile per alcuni mesi in Giappone nel 2005. Il gioco poteva essere ottenuto sul proprio Nintendo DS tramite connessione Wi-Fi durante un evento e si poteva giocare fino a quando la console rimaneva accesa.

Appena la console veniva spenta, il gioco era cancellato. Di conseguenza, si credeva che l'opera fosse andata ormai perduta, dopo una ventina d'anni. Be', non pare sia così.

Il gioco Pokémon in vendita su eBay

Quella che pare essere una cartuccia per i test di Nintendo DS sulla quale è presente il file di Pokémon Fishing Contest DS è apparsa su eBay e il prezzo di vendita parte da 7.999 euro.

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IGN USA conferma che quella mostrata è una reale cartuccia di Nintendo DS usata per i test. Non si tratta di qualcosa che di norma il pubblico vede, visto che è pensata per Nintendo e gli sviluppatori di terze parti che devono provare i loro giochi in fase di sviluppo.

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Il venditore di questa particolare cartuccia è tedesco e di norma vende peluche di Pokémon. Non è nemmeno chiaro se la cartuccia contenga una versione giocabile di Pokémon Fishing Contest DS o un codice necessario per raccogliere i punteggi dei giocatori che l'hanno provato durante gli eventi.

"Questo annuncio si riferisce all'esatta cartuccia fisica di sviluppo/test mostrata nelle foto", dichiara il venditore. "Acquistata nell'ambito di un lotto privato, non sono disponibili ulteriori informazioni sulla sua storia o documentazione sulla provenienza. È in condizioni funzionanti e, quando testata su un Nintendo DS standard, si avvia mostrando una schermata in lingua giapponese che indica un programma di comunicazione per le classifiche dei punteggi più alti. La compatibilità con DSi e 3DS non è confermata. Nessun'altra funzionalità è stata testata o viene garantita. Venduta tassativamente come oggetto fisico così com'è."

Segnaliamo infine che Pokémon Pokopia svela un evento a tempo limitato con Feebas e Milotic a tema estivo.

#Pokémon
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