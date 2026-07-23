La versione 1.0 introduce numerose novità: nuovi Pal, aree inedite, importanti miglioramenti al gameplay e, soprattutto, la conclusione della campagna principale. Un aggiornamento ricco di contenuti che non si limita a rifinire quanto visto durante l'accesso anticipato, ma riesce a dare nuova linfa al gioco, offrendo molte ore aggiuntive anche a chi non ha mai smesso di esplorare il mondo di Palworld.

A conquistare così tanti giocatori è stato un mix di meccaniche che parte dal genere dei monster collector, senza però limitarsi a imitare la formula di Game Freak . Pocketpair ha infatti fuso questa struttura con un solido sistema survival, un mondo aperto ricco di attività da esplorare e una progressione tipica dei giochi di ruolo. Singolarmente nessuno di questi elementi è particolarmente innovativo, ma la loro combinazione funziona sorprendentemente bene e dà vita a un'esperienza capace di distinguersi dalla concorrenza.

Dopo oltre due anni di accesso anticipato è finalmente arrivata l'attesa versione 1.0 di Palworld, il titolo di Pocketpair che al lancio venne subito etichettato come il "Pokémon con le armi". Una definizione che, se inizialmente ha contribuito ad attirare la curiosità del pubblico e a decretarne il successo, oggi può considerarsi ormai superata. Nel corso del tempo il gioco ha infatti dimostrato di poter camminare con le proprie gambe , costruendosi una solida identità e mantenendo una community molto attiva, tornata a crescere sensibilmente proprio con l'arrivo della versione definitiva.

Tutte le novità della 1.0 di Palworld

La versione 1.0 di Palworld non rappresenta soltanto la conclusione di un lungo periodo di Early Access, ma segna soprattutto il momento in cui Pocketpair ha trasformato quello che era un enorme cantiere in un gioco finalmente completo. Nel corso di oltre due anni il team giapponese ha raccolto i feedback della community, corretto numerosi problemi tecnici, ribilanciato gran parte delle meccaniche e ampliato praticamente ogni aspetto dell'esperienza. Il risultato non è una semplice patch ricca di contenuti, ma una revisione generale che interessa progressione, combattimento, costruzione, allevamento dei Pal ed esplorazione, dando finalmente una direzione più chiara all'intera avventura.

La novità più evidente riguarda naturalmente la campagna principale. Durante l'Early Access il viaggio di Palworld dava spesso la sensazione di essere una lunga corsa verso il potenziamento del proprio equipaggiamento e la cattura dei Pal senza un vero obiettivo a lungo termine. Con la versione 1.0 la storia viene finalmente portata a conclusione e trova una spiegazione per molti degli elementi rimasti in sospeso, dal misterioso Albero del Mondo (World Tree) fino alle fazioni umane che popolano l'arcipelago. Non si tratta certo di una trama memorabile o particolarmente profonda, ma svolge al meglio il suo compito di dare finalmente un contesto alle attività del giocatore e una motivazione concreta alle battaglie contro i boss e gli altri esseri umani, che ora non sembrano più semplici ostacoli messi lì senza un motivo apparente.

Una delle modifiche più interessanti riguarda anche i Pal stessi. Pocketpair ha approfittato della versione definitiva per intervenire su alcuni dei design più controversi, ridisegnando diverse creature che in passato erano state accusate di somigliare eccessivamente ai Pokémon, come Verdash e Robinquill. Alcuni modelli sono stati ritoccati nelle proporzioni, altri hanno ricevuto nuove animazioni o piccoli cambiamenti estetici che contribuiscono a renderli più riconoscibili all'interno dell'universo di Palworld. Le somiglianze con la celebre serie di Game Freak restano comunque evidenti in diversi casi e sarebbe ingenuo sostenere il contrario, ma il lavoro svolto dimostra almeno la volontà dello studio di costruire un'identità visiva sempre più autonoma.

La versione 1.0 di Palworld cambia e migliora praticamente ogni elemento del gioco

Accanto a queste modifiche arrivano anche ben 72 nuovi Pal, 47 inediti e 25 varianti, per un totale di 287, che portano ulteriormente varietà sia nelle battaglie sia nella gestione della base. A rendere ancora più interessante la progressione delle creature nostre alleate intervengono anche due nuove meccaniche dedicate all'endgame.

La prima è il sistema di Awakening, che permette di potenziare ulteriormente i propri Pal attraverso speciali materiali ottenibili nelle zone finali del gioco. La seconda riguarda invece le Mutazioni, una naturale evoluzione dell'allevamento: gli accoppiamenti possono infatti dare vita a uova mutate da cui nascono Pal con statistiche superiori e abilità passive esclusive, offrendo ai giocatori più appassionati nuove possibilità di ottimizzazione e una ragione concreta per continuare a sperimentare anche dopo aver completato la storia.

Nella versione 1.0 sono stati aggiunti ben 72 nuovi Pal

La versione 1.0 amplia sensibilmente anche l'esplorazione grazie all'introduzione di nuove aree. La più importante è senza dubbio Sunreach, una vasta regione composta da isole sospese nel cielo che cambia sensibilmente il modo di affrontare gli spostamenti e introduce ambientazioni molto diverse da quelle viste finora. Finalmente diventa inoltre accessibile il tanto atteso Albero del Mondo, uno dei luoghi simbolo dell'intera produzione e fondamentale per comprendere gli eventi conclusivi della storia. A queste si aggiungono nuove rovine, torri di guardia, insediamenti e numerosi punti di interesse disseminati sulla mappa, rendendo l'esplorazione ancora più ricca e premiando maggiormente la curiosità del giocatore.

Anche il sistema di combattimento riceve diversi interventi. I boss delle torri, che rappresentano ancora i principali punti di svolta della campagna, sono stati completamente ribilanciati e ora dispongono di nuove arene, schemi d'attacco inediti e strategie differenti che li rendono più interessanti da affrontare. Il tempo limite delle battaglie è stato ridotto, ma la sfida è stata ripensata di conseguenza, premiando maggiormente la preparazione della squadra e la scelta dei Pal più adatti. Parallelamente Pocketpair ha modificato numerose abilità, bilanciato gli scontri, ritoccato il sistema di cattura e rivisto diversi parametri legati alla progressione del personaggio, rendendo il combattimento complessivamente più rifinito rispetto alla versione in accesso anticipato.

Le opzioni per migliorare le proprie basi sono state ampliate molto

Anche tutta la componente survival beneficia di un importante lavoro di revisione. Il livello massimo sale fino a 80, vengono introdotte decine di nuove tecnologie, equipaggiamenti, armi, armature e strutture per la costruzione delle basi, ampliando ulteriormente un sistema che già rappresentava uno dei pilastri dell'esperienza. Le basi possono ora essere costruite anche lungo le coste o direttamente sull'acqua, con molte più possibilità di personalizzazione estetica e funzionale. Sono stati inoltre rivisti i raid, migliorata la gestione delle difese, corretti numerosi problemi legati all'intelligenza artificiale dei Pal durante il lavoro e ottimizzate molte delle attività automatiche che caratterizzano la gestione degli insediamenti. Non tutto è ancora perfetto e qualche comportamento imprevedibile dei propri compagni continua a verificarsi, ma la sensazione generale è quella di un sistema decisamente più stabile rispetto al passato.

Infine, c'è tutto ciò che è difficile riassumere in un semplice elenco di novità. La versione 1.0 porta con sé un changelog enorme che interviene praticamente su ogni meccanica del gioco: dall'interfaccia ai movimenti, dagli effetti sonori alle animazioni, passando per il bilanciamento dell'economia, dell'allevamento, delle abilità e della progressione generale. Molti di questi cambiamenti, presi singolarmente, possono sembrare marginali, ma sommati tra loro restituiscono la sensazione di un prodotto finalmente rifinito.