Dopo oltre due anni di accesso anticipato è finalmente arrivata l'attesa versione 1.0 di Palworld, il titolo di Pocketpair che al lancio venne subito etichettato come il "Pokémon con le armi". Una definizione che, se inizialmente ha contribuito ad attirare la curiosità del pubblico e a decretarne il successo, oggi può considerarsi ormai superata. Nel corso del tempo il gioco ha infatti dimostrato di poter camminare con le proprie gambe, costruendosi una solida identità e mantenendo una community molto attiva, tornata a crescere sensibilmente proprio con l'arrivo della versione definitiva.
A conquistare così tanti giocatori è stato un mix di meccaniche che parte dal genere dei monster collector, senza però limitarsi a imitare la formula di Game Freak. Pocketpair ha infatti fuso questa struttura con un solido sistema survival, un mondo aperto ricco di attività da esplorare e una progressione tipica dei giochi di ruolo. Singolarmente nessuno di questi elementi è particolarmente innovativo, ma la loro combinazione funziona sorprendentemente bene e dà vita a un'esperienza capace di distinguersi dalla concorrenza.
La versione 1.0 introduce numerose novità: nuovi Pal, aree inedite, importanti miglioramenti al gameplay e, soprattutto, la conclusione della campagna principale. Un aggiornamento ricco di contenuti che non si limita a rifinire quanto visto durante l'accesso anticipato, ma riesce a dare nuova linfa al gioco, offrendo molte ore aggiuntive anche a chi non ha mai smesso di esplorare il mondo di Palworld.
Tutte le novità della 1.0 di Palworld
La versione 1.0 di Palworld non rappresenta soltanto la conclusione di un lungo periodo di Early Access, ma segna soprattutto il momento in cui Pocketpair ha trasformato quello che era un enorme cantiere in un gioco finalmente completo. Nel corso di oltre due anni il team giapponese ha raccolto i feedback della community, corretto numerosi problemi tecnici, ribilanciato gran parte delle meccaniche e ampliato praticamente ogni aspetto dell'esperienza. Il risultato non è una semplice patch ricca di contenuti, ma una revisione generale che interessa progressione, combattimento, costruzione, allevamento dei Pal ed esplorazione, dando finalmente una direzione più chiara all'intera avventura.
La novità più evidente riguarda naturalmente la campagna principale. Durante l'Early Access il viaggio di Palworld dava spesso la sensazione di essere una lunga corsa verso il potenziamento del proprio equipaggiamento e la cattura dei Pal senza un vero obiettivo a lungo termine. Con la versione 1.0 la storia viene finalmente portata a conclusione e trova una spiegazione per molti degli elementi rimasti in sospeso, dal misterioso Albero del Mondo (World Tree) fino alle fazioni umane che popolano l'arcipelago. Non si tratta certo di una trama memorabile o particolarmente profonda, ma svolge al meglio il suo compito di dare finalmente un contesto alle attività del giocatore e una motivazione concreta alle battaglie contro i boss e gli altri esseri umani, che ora non sembrano più semplici ostacoli messi lì senza un motivo apparente.
Una delle modifiche più interessanti riguarda anche i Pal stessi. Pocketpair ha approfittato della versione definitiva per intervenire su alcuni dei design più controversi, ridisegnando diverse creature che in passato erano state accusate di somigliare eccessivamente ai Pokémon, come Verdash e Robinquill. Alcuni modelli sono stati ritoccati nelle proporzioni, altri hanno ricevuto nuove animazioni o piccoli cambiamenti estetici che contribuiscono a renderli più riconoscibili all'interno dell'universo di Palworld. Le somiglianze con la celebre serie di Game Freak restano comunque evidenti in diversi casi e sarebbe ingenuo sostenere il contrario, ma il lavoro svolto dimostra almeno la volontà dello studio di costruire un'identità visiva sempre più autonoma.
Accanto a queste modifiche arrivano anche ben 72 nuovi Pal, 47 inediti e 25 varianti, per un totale di 287, che portano ulteriormente varietà sia nelle battaglie sia nella gestione della base. A rendere ancora più interessante la progressione delle creature nostre alleate intervengono anche due nuove meccaniche dedicate all'endgame.
La prima è il sistema di Awakening, che permette di potenziare ulteriormente i propri Pal attraverso speciali materiali ottenibili nelle zone finali del gioco. La seconda riguarda invece le Mutazioni, una naturale evoluzione dell'allevamento: gli accoppiamenti possono infatti dare vita a uova mutate da cui nascono Pal con statistiche superiori e abilità passive esclusive, offrendo ai giocatori più appassionati nuove possibilità di ottimizzazione e una ragione concreta per continuare a sperimentare anche dopo aver completato la storia.
La versione 1.0 amplia sensibilmente anche l'esplorazione grazie all'introduzione di nuove aree. La più importante è senza dubbio Sunreach, una vasta regione composta da isole sospese nel cielo che cambia sensibilmente il modo di affrontare gli spostamenti e introduce ambientazioni molto diverse da quelle viste finora. Finalmente diventa inoltre accessibile il tanto atteso Albero del Mondo, uno dei luoghi simbolo dell'intera produzione e fondamentale per comprendere gli eventi conclusivi della storia. A queste si aggiungono nuove rovine, torri di guardia, insediamenti e numerosi punti di interesse disseminati sulla mappa, rendendo l'esplorazione ancora più ricca e premiando maggiormente la curiosità del giocatore.
Anche il sistema di combattimento riceve diversi interventi. I boss delle torri, che rappresentano ancora i principali punti di svolta della campagna, sono stati completamente ribilanciati e ora dispongono di nuove arene, schemi d'attacco inediti e strategie differenti che li rendono più interessanti da affrontare. Il tempo limite delle battaglie è stato ridotto, ma la sfida è stata ripensata di conseguenza, premiando maggiormente la preparazione della squadra e la scelta dei Pal più adatti. Parallelamente Pocketpair ha modificato numerose abilità, bilanciato gli scontri, ritoccato il sistema di cattura e rivisto diversi parametri legati alla progressione del personaggio, rendendo il combattimento complessivamente più rifinito rispetto alla versione in accesso anticipato.
Anche tutta la componente survival beneficia di un importante lavoro di revisione. Il livello massimo sale fino a 80, vengono introdotte decine di nuove tecnologie, equipaggiamenti, armi, armature e strutture per la costruzione delle basi, ampliando ulteriormente un sistema che già rappresentava uno dei pilastri dell'esperienza. Le basi possono ora essere costruite anche lungo le coste o direttamente sull'acqua, con molte più possibilità di personalizzazione estetica e funzionale. Sono stati inoltre rivisti i raid, migliorata la gestione delle difese, corretti numerosi problemi legati all'intelligenza artificiale dei Pal durante il lavoro e ottimizzate molte delle attività automatiche che caratterizzano la gestione degli insediamenti. Non tutto è ancora perfetto e qualche comportamento imprevedibile dei propri compagni continua a verificarsi, ma la sensazione generale è quella di un sistema decisamente più stabile rispetto al passato.
Infine, c'è tutto ciò che è difficile riassumere in un semplice elenco di novità. La versione 1.0 porta con sé un changelog enorme che interviene praticamente su ogni meccanica del gioco: dall'interfaccia ai movimenti, dagli effetti sonori alle animazioni, passando per il bilanciamento dell'economia, dell'allevamento, delle abilità e della progressione generale. Molti di questi cambiamenti, presi singolarmente, possono sembrare marginali, ma sommati tra loro restituiscono la sensazione di un prodotto finalmente rifinito.
La sinergia della progressione
Se però c'è un aspetto in cui Palworld continua a dimostrare tutta la sua forza anche dopo l'uscita della versione 1.0 è senza dubbio il gameplay. A prima vista il sistema di combattimento può sembrare piuttosto semplice: il nostro personaggio può utilizzare archi, pistole, fucili, lanciarazzi e molte altre armi, mentre al suo fianco combattono i Pal catturati durante l'avventura. Le battaglie, almeno nelle prime ore, non richiedono particolari abilità e si basano soprattutto sul colpire il bersaglio schivando gli attacchi nemici, alternando l'uso delle armi a quello dei propri compagni. Avanzando nel gioco, però, le battaglie diventano molto più strategiche e avvincenti, soprattutto per la gran varietà di Pal con cui è possibile creare team ottimizzati per affrontare ogni minaccia.
I Pal, infatti, non sono semplici creature da evocare durante gli scontri, ma rappresentano il vero fulcro dell'intera esperienza. Ognuno appartiene a un elemento diverso, possiede abilità uniche e può ricoprire ruoli differenti all'interno della squadra, spingendo il giocatore a costruire un party equilibrato in base agli avversari che dovrà affrontare. Le debolezze elementali diventano rapidamente fondamentali contro i nemici più impegnativi e, andando avanti nell'avventura, diventa evidente come affrontare ogni combattimento con gli stessi cinque Pal sia tutt'altro che una buona idea. Alcuni possono inoltre essere utilizzati direttamente come equipaggiamento, trasformandosi in lanciafiamme viventi, cavalcature da combattimento o vere e proprie armi speciali, aggiungendo una piacevole varietà agli scontri.
Anche il sistema di cattura riesce a rendere ogni incontro interessante. Come nei migliori monster collector, indebolire un Pal aumenta sensibilmente la probabilità di catturarlo, indicata da una percentuale mostrata a schermo, costringendo il giocatore a trovare il giusto equilibrio tra infliggere abbastanza danni e non rischiare di eliminarlo definitivamente.
Uno dei grandi punti di forza di Palworld, però, è il continuo senso di crescita che accompagna praticamente ogni minuto dell'avventura. Quasi ogni attività svolta restituisce una ricompensa tangibile: il personaggio sale di livello e ottiene nuovi punti statistica, si sbloccano tecnologie sempre più avanzate, si costruiscono armi migliori, si catturano Pal più forti, si migliorano quelli già posseduti e si amplia progressivamente la propria base. È uno di quei giochi in cui si ha costantemente la sensazione di fare un passo avanti e proprio questo rende difficile interrompere una sessione di gioco. Ogni obiettivo raggiunto ne sblocca immediatamente un altro, alimentando un loop estremamente appagante che rappresenta probabilmente il più grande pregio dell'intera produzione.
Le battaglie coi boss, poi, sono il momento in cui tutta la progressione fatta dal nostro personaggio viene messa alla prova. Le sfide sono appaganti e varie; nella versione 1.0 le presentazioni dei nemici sono migliorate e anche gli schemi d'attacco sono stati migliorati, aumentando la complessità di certe sfide (alcune forse troppo), che necessitano di avere un team di Pal preparato adeguatamente per riuscire ad avere la meglio, specialmente nelle sfide più avanzate.
Questo non significa però che il sistema di combattimento sia esente da difetti. Le animazioni durante gli scontri, pur risultando funzionali, raramente colpiscono per spettacolarità e in alcuni momenti trasmettono ancora quella sensazione di rigidità tipica di molte produzioni indipendenti. Anche l'intelligenza artificiale dei Pal continua ogni tanto a mostrare qualche incertezza: capita ancora che alcune creature rimangano bloccate nello scenario o impieghino qualche secondo di troppo prima di reagire agli ordini impartiti. Si tratta di episodi meno frequenti rispetto all'accesso anticipato, ma che non sono stati eliminati del tutto.
Anche il bilanciamento generale, pur essendo stato migliorato sensibilmente, presenta ancora qualche sbavatura. Alcuni scontri avanzati mostrano picchi di difficoltà piuttosto marcati, mentre determinati Pal e alcune build risultano decisamente più efficaci di altri. Sono problemi che difficilmente compromettono il divertimento generale, ma dimostrano come Pocketpair abbia ancora margine per rifinire ulteriormente un sistema già molto solido.
Un mondo dove sopravvivere
Se il sistema di progressione rappresenta il cuore dell'esperienza, l'enorme mondo di gioco è il carburante che continua ad alimentarlo per decine e decine di ore. Palworld mette a disposizione una mappa davvero vasta, ricca di biomi molto diversi tra loro, che spaziano da foreste, deserti e vulcani fino alle nuove isole sospese introdotte con la versione 1.0. Ogni area propone Pal differenti, risorse specifiche, dungeon, boss e nuovi materiali indispensabili per proseguire nello sviluppo del proprio equipaggiamento, dando continuamente al giocatore un motivo per allontanarsi dalla sicurezza della propria base e avventurarsi verso territori ancora inesplorati.
L'esplorazione funziona perché riesce sempre a dare una ricompensa concreta. Può trattarsi di un nuovo Pal da catturare, di un materiale raro necessario per costruire un'arma migliore, di un dungeon nascosto pieno di tesori oppure di un insediamento abitato da cui ottenere nuove missioni. I dungeon, pur presentando un level design piuttosto semplice e talvolta ripetitivo, rappresentano una piacevole pausa dal mondo aperto e offrono spesso ricompense interessanti, mentre le numerose missioni secondarie e i tanti personaggi disseminati sulla mappa contribuiscono a rendere l'arcipelago molto più vivo rispetto alle prime versioni dell'Early Access.
A sostenere questa continua voglia di esplorare interviene poi tutta la componente survival, che rappresenta uno degli elementi più curati del titolo. Le risorse raccolte durante i viaggi permettono infatti di espandere costantemente la propria base, creare nuovi strumenti, cucinare, fabbricare armi sempre più avanzate e sbloccare nuove tecnologie.
Anche in questo caso il vero valore aggiunto sono i Pal. Le creature catturate non servono soltanto durante le battaglie, ma possono essere assegnate ai vari lavori della base in base alle loro abilità specifiche. Alcuni sono perfetti per trasportare materiali, altri coltivano i campi, producono elettricità, fondono metalli, cucinano o costruiscono automaticamente gli edifici. Si crea così una piacevole sinergia tra la componente da monster collector e quella survival: catturare un nuovo Pal non significa soltanto ottenere un alleato più forte negli scontri, ma anche migliorare l'efficienza della propria base e velocizzare la produzione di decine di risorse differenti.
È proprio questa continua interazione tra tutti i sistemi a rendere Palworld incredibilmente coinvolgente nel lungo periodo. Ogni nuova spedizione permette di ottenere materiali per costruire equipaggiamenti migliori, che a loro volta consentono di affrontare aree più pericolose e catturare Pal ancora più potenti, i quali renderanno più efficiente la gestione della base, permettendo di produrre nuovi strumenti e ricominciare il ciclo. È un loop estremamente semplice nella sua struttura, ma costruito con tale efficacia da riuscire a tenere incollati allo schermo potenzialmente per decine, se non addirittura centinaia di ore. A questo si aggiunge poi anche la presenza di un multiplayer che permette di giocare in ogni server fino a 32 giocatori, cosa che rende il gioco virtualmente infinito.
Naturalmente qualche limite è ancora presente. Sebbene la versione 1.0 abbia migliorato sensibilmente stabilità e ottimizzazione, capita ancora di imbattersi in qualche bug, piccole imprecisioni dell'intelligenza artificiale o sporadici problemi tecnici che ricordano le origini del progetto. Allo stesso modo, alcune fasi di raccolta delle risorse possono risultare piuttosto lente, costringendo a dedicare parecchio tempo al farming di determinati materiali prima di poter costruire le strutture o gli equipaggiamenti più evoluti. Fortunatamente la crescente automazione della base allevia buona parte di questo problema, ma resta comunque uno degli aspetti meno brillanti dell'esperienza.
Conclusioni
Con la versione 1.0, Pocketpair chiude definitivamente il lungo periodo di Early Access consegnando ai giocatori un titolo finalmente completo e molto più maturo rispetto a quello che aveva conquistato milioni di persone già nel 2024. La campagna trova una conclusione, i numerosi contenuti aggiunti ampliano ulteriormente un mondo già enorme e le tante revisioni al gameplay rendono l'esperienza più rifinita sotto praticamente ogni aspetto. Il combattimento continua a convincere soprattutto grazie all'ottima integrazione con i Pal e ai numerosi sistemi di progressione, mentre esplorazione, survival e gestione della base si fondono in un loop di gioco estremamente coinvolgente, capace di tenere incollati allo schermo per innumerevoli ore. Non mancano ancora alcuni difetti, come qualche problema tecnico residuo, un'intelligenza artificiale non sempre impeccabile e alcune fasi di farming che possono risultare fin troppo lente, ma si tratta di sbavature che difficilmente compromettono un'esperienza complessivamente molto solida. Palworld dimostra di aver ormai costruito una propria identità e, al netto delle inevitabili ispirazioni, si conferma uno dei survival più riusciti e coinvolgenti degli ultimi anni.
PRO
- La 1.0 migliora ogni aspetto del gioco e aggiunge tantissimi nuovi contenuti
- I vari sistemi di progressione del gioco funzionano perfettamente in sinergia
- L'elemento survival è pensato molto bene
CONTRO
- Restano ancora alcuni problemi di bilanciamento e legati al troppo farming
- Qualche piccolo problema tecnico ancora presente