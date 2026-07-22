Palworld dovrebbe aver superato i 30 milioni di copie vendute, Steam è la piattaforma più popolare

Il lancio della versione 1.0 di Palworld ha riportato il gioco di Pocketpair al centro dell'attenzione, con i più alti picchi di giocatori simultanei registrati nelle ultime due settimane dall'arrivo del titolo in accesso anticipato nel 2024. La nuova fase di crescita si è riflessa anche nelle vendite , che secondo le stime di Alinea Analytics hanno raggiunto circa 30,5 milioni di copie al 21 luglio 2026.

Secondo l'analista Rhys Elliott, le copie vendute avrebbero generato complessivamente circa 700 milioni di dollari di ricavi lordi. A questi numeri si aggiungono gli utenti che hanno avuto accesso al gioco attraverso Xbox Game Pass e PC Game Pass dal 2024, stimati in circa 10 milioni di persone. Da qui il dato dei 40 milioni di giocatori complessivi svelato nelle scorse settimane. Si tratta di un pubblico complessivo che comprende sia gli acquirenti del gioco sia coloro che lo hanno provato attraverso i servizi in abbonamento.

Un contributo significativo alle ultime vendite è arrivato anche dalla promozione lanciata in occasione del debutto della versione 1.0. Pocketpair ha applicato uno sconto del 30% su Steam che avrebbe favorito la vendita di quasi 1,5 milioni di copie aggiuntive dall'uscita della versione completa. Le vendite legate a questa promozione avrebbero generato circa 25 milioni di dollari di ricavi lordi.

Steam si conferma così la piattaforma preferita dai giocatori di Palworld. Secondo le stime citate, il 64,9% dell'utenza ha scelto la versione PC distribuita sulla piattaforma di Valve, mentre Xbox rappresenta il 31,1% e PlayStation il 4%. La differenza può essere legata anche alla disponibilità del gioco nel Game Pass, che ha permesso a una parte dell'utenza Xbox e PC di accedere al titolo senza acquistarlo direttamente.

Per quanto riguarda la distribuzione geografica, gli Stati Uniti e la Cina rappresentano i due mercati più importanti per Palworld su Steam. Elliott stima che i due Paesi abbiano una quota equivalente, pari a circa il 27% ciascuno del pubblico della piattaforma.

L'aumento dei giocatori simultanei registrato con il lancio della versione 1.0 sembra inoltre indicare il ritorno di una parte degli utenti che avevano giocato durante l'accesso anticipato per poi allontanarsi dal titolo. I dati disponibili non permettono però di quantificare con precisione il numero di giocatori "ritornati".