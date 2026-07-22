The Duskbloods ha aperto oggi le registrazioni per il network test

Sono state aperte oggi le registrazioni per il network test di The Duskbloods, che come già riportato si svolgerà dal 21 al 24 agosto e consentirà di provare in anteprima l'atteso action RPG sviluppato da FromSoftware in esclusiva per Nintendo Switch 2.

È possibile registrarsi tramite il sito ufficiale del gioco, selezionando regione e linguaggio per poi fornire tutti i propri dati e incrociare le dita sperando di essere scelti, visto che si tratterà di test a numero chiuso.

"Usiamo una versione pre-release di The Duskbloods per testarne le prestazioni prima che il servizio venga aperto", spiega la pagina di registrazione. "Abbiamo in programma di condurre test a larga scala di carico della rete, per verificare vari aspetti tecnici dei sistemi online del gioco."

"Il Network Test di The Duskbloods permette a un massimo di otto giocatori di partecipare a partite online mentre il gioco è ancora in fase di sviluppo. Ti preghiamo di tenere in considerazione il fatto che durante il gioco si potrebbero verificare dei bug", si legge ancora.