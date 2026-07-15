Il network test di The Duskbloods ha una data ufficiale, ecco come partecipare

Nintendo ha annunciato la data ufficiale del network test di The Duskbloods, che consentirà di provare in anteprima il nuovo, atteso titolo sviluppato da FromSoftware in esclusiva per Nintendo Switch 2.
L'esperienza si svolgerà dal 21 al 24 agosto e le richieste di partecipazione potranno e ssere inviate a partire dal 22 luglio, iscrivendosi tramite il sito ufficiale del network test. "Invitiamo tutti gli aspiranti sanguinatori a partecipare alle imminenti battaglie crepuscolari!", si legge nell'annuncio.
Nello specifico, i test di The Duskbloods rispetteranno questi orari in Italia:
- 21 agosto - Dalle 12.00 alle 16.00
- 22 agosto - Dalle 4.00 alle 8.00 e dalle 20.00 alle 00.00
- 23 agosto - Dalle 12.00 alle 16.00
- 24 agosto - Dalle 4.00 alle 8.00
Come già specificato, il Network Test si svolgerà sulla base di una struttura a numero chiuso, dunque non tutti i candidati si vedranno garantire l'accesso alla prova, come accade in genere per le closed beta.
Cresce l'attesa
The Duskbloods dovrebbe uscire entro la fine dell'anno, ma FromSoftware non ha ancora annunciato una data ufficiale e la speranza è che proprio il Network Test possa rappresentare lo step necessario perché queste informazioni vengano finalmente rivelate.
Di certo l'arrivo dei test farà ulteriormente montare l'attesa e l'entusiasmo nei confronti di questo nuovo, affascinante progetti degli autori di Dark Souls ed Elden Ring, progettato peraltro in esclusiva per Nintendo Switch 2.