Il network test di The Duskbloods ha una data ufficiale, ecco come partecipare

L'esperienza si svolgerà dal 21 al 24 agosto e le richieste di partecipazione potranno e ssere inviate a partire dal 22 luglio, iscrivendosi tramite il sito ufficiale del network test . "Invitiamo tutti gli aspiranti sanguinatori a partecipare alle imminenti battaglie crepuscolari!", si legge nell'annuncio.

Cresce l'attesa

The Duskbloods dovrebbe uscire entro la fine dell'anno, ma FromSoftware non ha ancora annunciato una data ufficiale e la speranza è che proprio il Network Test possa rappresentare lo step necessario perché queste informazioni vengano finalmente rivelate.

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Di certo l'arrivo dei test farà ulteriormente montare l'attesa e l'entusiasmo nei confronti di questo nuovo, affascinante progetti degli autori di Dark Souls ed Elden Ring, progettato peraltro in esclusiva per Nintendo Switch 2.