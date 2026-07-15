9

Il network test di The Duskbloods ha una data ufficiale, ecco come partecipare

Nintendo ha annunciato le date in cui si svolgerà il network test di The Duskbloods, rivelando anche come partecipare a questa esperienza.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   15/07/2026
Uno dei personaggi di The Duskbloods
The Duskbloods
The Duskbloods
News Video Immagini

Nintendo ha annunciato la data ufficiale del network test di The Duskbloods, che consentirà di provare in anteprima il nuovo, atteso titolo sviluppato da FromSoftware in esclusiva per Nintendo Switch 2.

L'esperienza si svolgerà dal 21 al 24 agosto e le richieste di partecipazione potranno e ssere inviate a partire dal 22 luglio, iscrivendosi tramite il sito ufficiale del network test. "Invitiamo tutti gli aspiranti sanguinatori a partecipare alle imminenti battaglie crepuscolari!", si legge nell'annuncio.

Nello specifico, i test di The Duskbloods rispetteranno questi orari in Italia:

  • 21 agosto - Dalle 12.00 alle 16.00
  • 22 agosto - Dalle 4.00 alle 8.00 e dalle 20.00 alle 00.00
  • 23 agosto - Dalle 12.00 alle 16.00
  • 24 agosto - Dalle 4.00 alle 8.00
The Duskbloods torna con un trailer, che annuncia il playtest a numero chiuso The Duskbloods torna con un trailer, che annuncia il playtest a numero chiuso

Come già specificato, il Network Test si svolgerà sulla base di una struttura a numero chiuso, dunque non tutti i candidati si vedranno garantire l'accesso alla prova, come accade in genere per le closed beta.

Cresce l'attesa

The Duskbloods dovrebbe uscire entro la fine dell'anno, ma FromSoftware non ha ancora annunciato una data ufficiale e la speranza è che proprio il Network Test possa rappresentare lo step necessario perché queste informazioni vengano finalmente rivelate.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Di certo l'arrivo dei test farà ulteriormente montare l'attesa e l'entusiasmo nei confronti di questo nuovo, affascinante progetti degli autori di Dark Souls ed Elden Ring, progettato peraltro in esclusiva per Nintendo Switch 2.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il network test di The Duskbloods ha una data ufficiale, ecco come partecipare