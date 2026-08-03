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Attack on Titan 3 ha una data di uscita su PS5, Xbox, Nintendo Switch 2 e Steam

Attack on Titan 3 arriva il 10 dicembre su PS5, Xbox, Switch 2 e PC: Koei Tecmo apre i preordini e svela trailer, edizioni e bonus, segnando il ritorno della serie d'azione ispirata al celebre manga e anime.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   03/08/2026
Una scena da Attack on Titan 3

Koei Tecmo e gli sviluppatori di Omega Force hanno annunciato la data di uscita di Attack on Titan 3. Il nuovo gioco d'azione basato sul celebre manga e anime de L'Attacco dei Giganti sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC (via Steam) a partire dal 10 dicembre.

La novità è stata svelata assieme a un nuovo trailer che include alcune scene di gameplay, dall'editor per la creazione del protagonista agli scontri con i giganti, e sequenze tratte dai filmati della storia.

Al via i preordini

Koei Tecmo ha anche annunciato che ora i preordini sono disponibili (tranne su Switch 2, dove inizieranno prossimamente). La Standard Edition sarà venduta al prezzo di 69,99 euro. Al lancio sarà disponibile allo stesso prezzo anche la SteelBook Launch Edition (con cover di ICONART), che include uno steelbook da collezione e i bonus digitali "Accessori Wings of Freedom".

Salendo di livello troviamo la Digital Deluxe Edition da 89,99 euro, che include:

  • Gioco base
  • Accesso anticipato di 72 ore (escluso Switch 2)
  • Artbook digitale ufficiale
  • Character Customization Pack (3 costumi + 7 parti)
  • Original Equipment Pack (13 parti)
  • Starter Item Pack
Un video di gameplay di Attack on Titan 3 svela il periodo d'uscita Un video di gameplay di Attack on Titan 3 svela il periodo d'uscita

Prenotando il gioco si riceverà come bonus gli orecchini "Wings of Freedom", mentre le prime copie includeranno come extra in gioco la felpa con cappuccio "Wings of Freedom". Inoltre, chi possiede i dati di salvataggio di Attack on Titan 2 e Attack on Titan 2: Final Battle riceverà dei bonus in gioco, ancora da svelare.

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