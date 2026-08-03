Attack on Titan 3 ha una data di uscita su PS5, Xbox, Nintendo Switch 2 e Steam

Koei Tecmo e gli sviluppatori di Omega Force hanno annunciato la data di uscita di Attack on Titan 3. Il nuovo gioco d'azione basato sul celebre manga e anime de L'Attacco dei Giganti sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC (via Steam) a partire dal 10 dicembre.

La novità è stata svelata assieme a un nuovo trailer che include alcune scene di gameplay, dall'editor per la creazione del protagonista agli scontri con i giganti, e sequenze tratte dai filmati della storia.