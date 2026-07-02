Un video di gameplay di Attack on Titan 3 svela il periodo d'uscita

Koei Tecmo e lo studio Omega Force hanno svelato il periodo d'uscita di Attack on Titan 3 , un nuovo action game che ripercorre l'intera storia di Attack on Titan, dall'inizio alla fine, con un trailer di gameplay . Annunciato in occasione dei recenti eventi estivi , il lancio è previsto per l'inverno su PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 e PC tramite Steam.

Il trailer

Tra le principali caratteristiche, il sistema di movimento è stato aggiornato per rendere le battaglie contro i giganti più dinamiche e spettacolari, mentre i nemici potranno contare su nuove tipologie di attacchi e comportamenti più vari, aumentando il livello di sfida.

Il gioco includerà anche una modalità "Casual", pensata per rendere l'esperienza accessibile a un pubblico più ampio, permettendo anche ai giocatori meno esperti di vivere le battaglie del Corpo di Esplorazione.

Un altro elemento centrale sarà la gestione della propria squadra. Il giocatore potrà creare e guidare un gruppo di personaggi, ciascuno con abilità differenti, affrontando missioni fuori dalle mura, costruendo basi di rifornimento e contribuendo all'espansione del territorio umano. L'ambiente esterno, sottolinea il comunicato, sarà particolarmente pericoloso e richiederà un uso strategico del terreno per sopravvivere agli attacchi dei giganti.

La componente narrativa permetterà inoltre di interagire con i protagonisti della serie, tra cui Eren, Mikasa e Armin. Il giocatore vestirà i panni di un nuovo personaggio originale, un ingegnere selezionato per guidare il 104° Corpo dei Cadetti dopo aver dimostrato le proprie capacità. Le relazioni con i personaggi influenzeranno sia le abilità in combattimento sia l'accesso a scene inedite, oltre alla possibilità di personalizzare l'aspetto del protagonista.

Sul fronte tecnico e artistico, è prevista una nuova sequenza d'apertura animata dallo studio MAPPA, con la supervisione di Arifumi Imai, noto per il suo lavoro sulle scene d'azione della serie animata. L'animazione non sarà inclusa nella versione base del gioco, ma verrà aggiunta successivamente tramite aggiornamento.

Lo studio ha dichiarato: "Siamo entusiasti di creare l'animazione di apertura per Attack on Titan 3. Stiamo lavorando duramente per realizzare un filmato introduttivo che i fan possano apprezzare e che li faccia entrare nel mondo di Attack on Titan. Non vediamo l'ora di mostrarvi il risultato finale. Grazie per la pazienza e il supporto."

Il gioco sarà inoltre presente all'Anime Expo 2026 di Los Angeles, in programma dal 2 al 5 luglio, presso lo stand AmiAmi, dove sarà mostrato materiale dedicato e una presentazione di gameplay.