Il possibile prezzo di The Legend of Zelda: Ocarina of Time remake spunta online

Il remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time è stato il grande annuncio di Nintendo per il Direct. Purtroppo sappiamo veramente poco sul videogioco, se non che sarà pubblicato nel corso del 2026, probabilmente in autunno visto che il periodo estivo è già in corso.

Il presunto prezzo di The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Il noto rivenditore online PlayAsia ha aggiornato il proprio database e ha segnato una cifra specifica per il remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time: 59,99 dollari, che potrebbero convertirsi in 59,99 euro come nel caso di Star Fox, per la versione fisica standard del videogioco.

Ovviamente non possiamo sapere se sia il vero prezzo del gioco e se PlayAsia abbia ottenuto qualche informazione a riguardo, oppure se la piattaforma abbia deciso di mettere un prezzo "a caso" in attesa di conferme da parte di Nintendo.

È inoltre possibile che il prezzo della versione eShop sia inferiore, come accaduto con Star Fox che costa 59,99 euro in formato fisico ma 49,99 euro in formato digitale. Non ci resta che attendere conferme o smentite, che probabilmente non arriveranno prima di una nuova presentazione ufficiale.

Segnaliamo infine che un altro remake di The Legend of Zelda sarebbe in arrivo oltre a Ocarina of Time: vediamo quale.