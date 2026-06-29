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Il remake di Zelda: Ocarina of Time spunta per la prima volta tra i giochi più attesi in Giappone

The Legend of Zelda: Ocarina of Time tornerà in formato remake su Nintendo Switch 2 e ora i lettori di Famitsu hanno iniziato ad esprimere il proprio interesse per il videogioco.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   29/06/2026
Link che dorme in The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
News

La testata giapponese Famitsu ha reso disponibile la nuova classifica dei giochi più attesi, sulla base dei voti dei lettori raccolti tra il 10 e il 16 giugno (i dati arrivano sempre leggermente in ritardo).

Le novità della settimana sono The Legend of Zelda: Ocarina of Time e Dragon Quest Monsters: The Withered World, che compaiono per la prima volta nella Top 30.

La Top 30 dei giochi più desiderati

Ecco la classifica completa dei giochi più attesi in Giappone secondo i voti di Famitsu:

  1. [NS2] Pokémon Vento e Onda - 795 voti
  2. [NS2] Splatoon Raiders - 726 voti
  3. [NSW] Ganbare Goemon Daishuugo - 567 voti
  4. [PS5] Persona 4 Revival - 514 voti
  5. [NSW] Rhythm Heaven Groove - 461 voti
  6. [NS2] Fire Emblem: Fortune's Weave - 307 voti
  7. [PS5] Grand Theft Auto 6 - 281 voti
  8. [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 254 voti
  9. [NSW] Kyoto Xanadu - 209 voti
  10. [PS5] Ace Combat 8 - 207 voti
  11. [NS2] Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore - 180 voti
  12. [PS5] Trails in the Sky 2nd Chapter - 151 voti
  13. [NS2] Culdcept Begins - Nintendo Switch 2 Edition - 148 voti
  14. [NS2] Dragon Quest Monsters: The Withered World - 146 voti
  15. [NSW] Village in the Shade - 145 voti
  16. [PS5] eBaseball: Pro Spirit 2026 - 143 voti
  17. [NSW] Genshin Impact - 140 voti
  18. [PS5] Ganbare Goemon Daishuugo - 138 voti
  19. [PS5] Kyoto Xanadu - 122 voti
  20. [NS2] Zelda: Ocarina of Time - 119 voti
  21. [PS5] Beast of Reincarnation - 117 voti
  22. [PS5] Village in the Shade - 106 voti
  23. [NSW] Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore - 101 voti
  24. [NS2] Super Bomberman Collection - Nintendo Switch 2 Edition - 98 voti
  25. [NS2] Village in the Shade - 90 voti
  26. [NSW] Culdcept Begins - 85 voti
  27. [PS5] Stranger Than Heaven - 80 voti
  28. [NS2] The Duskbloods - 76 voti
  29. [NSW] Dragon Quest Monsters: The Withered World - 74 voti
  30. [PS5] Resident Evil Veronica - 69 voti

Come sempre, a dominare sono Pokémon Vento e Onda, Splatoon Raiders e Ganbare Goemon Daishuugo (una raccolta di giochi retrò molto amati in Giappone). I tre titoli sono spesso i più attesi nell'ultimo periodo e Pokémon rimarrà in prima posizione probabilmente fino alla pubblicazione prevista per il prossimo anno.

Shigeru Miyamoto decise che i dungeon di Zelda non erano molto divertenti mentre creava Ocarina of Time Shigeru Miyamoto decise che i dungeon di Zelda non erano molto divertenti mentre creava Ocarina of Time

Continua a fare bene GTA 6, che tiene la settima posizione. Non è inoltre l'unico gioco PS5 in Top 10: ci sono quattro titoli in totale, ovvero GTA 6, Persona 4 Revival, Onimusha: Way of the Sword ed Ace Combat 8.

Diteci, quali sono tra questi i titoli che attendete di più?

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Il remake di Zelda: Ocarina of Time spunta per la prima volta tra i giochi più attesi in Giappone