Il remake di Zelda: Ocarina of Time spunta per la prima volta tra i giochi più attesi in Giappone

La testata giapponese Famitsu ha reso disponibile la nuova classifica dei giochi più attesi, sulla base dei voti dei lettori raccolti tra il 10 e il 16 giugno (i dati arrivano sempre leggermente in ritardo).
Le novità della settimana sono The Legend of Zelda: Ocarina of Time e Dragon Quest Monsters: The Withered World, che compaiono per la prima volta nella Top 30.
La Top 30 dei giochi più desiderati
Ecco la classifica completa dei giochi più attesi in Giappone secondo i voti di Famitsu:
- [NS2] Pokémon Vento e Onda - 795 voti
- [NS2] Splatoon Raiders - 726 voti
- [NSW] Ganbare Goemon Daishuugo - 567 voti
- [PS5] Persona 4 Revival - 514 voti
- [NSW] Rhythm Heaven Groove - 461 voti
- [NS2] Fire Emblem: Fortune's Weave - 307 voti
- [PS5] Grand Theft Auto 6 - 281 voti
- [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 254 voti
- [NSW] Kyoto Xanadu - 209 voti
- [PS5] Ace Combat 8 - 207 voti
- [NS2] Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore - 180 voti
- [PS5] Trails in the Sky 2nd Chapter - 151 voti
- [NS2] Culdcept Begins - Nintendo Switch 2 Edition - 148 voti
- [NS2] Dragon Quest Monsters: The Withered World - 146 voti
- [NSW] Village in the Shade - 145 voti
- [PS5] eBaseball: Pro Spirit 2026 - 143 voti
- [NSW] Genshin Impact - 140 voti
- [PS5] Ganbare Goemon Daishuugo - 138 voti
- [PS5] Kyoto Xanadu - 122 voti
- [NS2] Zelda: Ocarina of Time - 119 voti
- [PS5] Beast of Reincarnation - 117 voti
- [PS5] Village in the Shade - 106 voti
- [NSW] Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore - 101 voti
- [NS2] Super Bomberman Collection - Nintendo Switch 2 Edition - 98 voti
- [NS2] Village in the Shade - 90 voti
- [NSW] Culdcept Begins - 85 voti
- [PS5] Stranger Than Heaven - 80 voti
- [NS2] The Duskbloods - 76 voti
- [NSW] Dragon Quest Monsters: The Withered World - 74 voti
- [PS5] Resident Evil Veronica - 69 voti
Come sempre, a dominare sono Pokémon Vento e Onda, Splatoon Raiders e Ganbare Goemon Daishuugo (una raccolta di giochi retrò molto amati in Giappone). I tre titoli sono spesso i più attesi nell'ultimo periodo e Pokémon rimarrà in prima posizione probabilmente fino alla pubblicazione prevista per il prossimo anno.
Continua a fare bene GTA 6, che tiene la settima posizione. Non è inoltre l'unico gioco PS5 in Top 10: ci sono quattro titoli in totale, ovvero GTA 6, Persona 4 Revival, Onimusha: Way of the Sword ed Ace Combat 8.
Diteci, quali sono tra questi i titoli che attendete di più?
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