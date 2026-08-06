Toby Fox svela alcune novità su Deltarune: Capitolo 6, confermando il periodo di uscita

"Credo che saremo in grado di pubblicare il Capitolo 6 nel 2027 ", ha riferito Fox, aggiungendo anche che "il capitolo 6 sarà pubblicato in maniera indipendente, nel caso ve lo steste chiedendo", specificando dunque che, una volta completato, il nuovo capitolo verrà distribuito a parte, così come successo anche con il Capitolo 5 .

Un capitolo più breve ma intenso

"Il capitolo 6 è un capitolo più breve e lineare, incentrato su un unico aspetto della storia. Per questo motivo, molti aspetti non vengono ancora affrontati qui - anzi, potreste rimanere sorpresi da ciò che manca! Ma una cosa verrà chiarita, che siate pronti o meno", ha affermato Fox nella sua nuova newsletter.

Come al solito, la comunicazione non è proprio chiara, ma l'autore cerca di preservare il gioco da possibili spoiler, considerando l'importanza della narrazione in Deltarune.

Per quanto riguarda la durata del Capitolo 6, che si presenta più breve, Fox ha affrontato la questione mettendo le mani avanti: "Alcuni di voi potrebbero dire: Aspetta! Dovresti allungare i capitoli, non accorciarli! È una preoccupazione più che legittima, ma... alla fine del capitolo 7 sono sicuro al 100% che capirete perché mi sento sicuro del modo in cui sto raccontando questa storia. Non preoccupatevi del ritmo finché non sarà finita!"

Insomma, Toby Fox sembra alquanto sicuro del suo modo di raccontare la storia di Deltarune, e in base a quanto abbiamo visto con i capitoli precedenti e con Undertale non possiamo fare altro che fidarci, visto quello che è riuscito a fare finora.

La scrittura del Capitolo 6 sembra praticamente ormai conclusa, così come buona parte della programmazione e della grafica, con alcuni aggiustamenti ancora da applicare: "Una volta apportate queste modifiche e messo tutto insieme, potremo riprodurre una bozza del capitolo dall'inizio alla fine. A meno che non siano necessarie modifiche strutturali significative, gli aspetti principali che richiederanno ancora tempo per essere sviluppati sono il boss del capitolo e la rifinitura delle scene animate".