Assassin's Creed Heredis ha un trailer, Ubisoft svela le prime date

Ubisoft ha pubblicato il trailer di Assassin's Creed Heredis, lo spettacolo dal vivo basato sulla celebre serie della casa francese, che ha anche rivelato le prime date delle esibizioni, che si terranno a Montreal e a Parigi.
- Place des Arts, Montreal, dal 3 al 20 dicembre 2026
- Casino de Paris, Parigi, dal 21 gennaio al 7 febbraio 2027
"Questo inverno l'universo di Assassin's Creed prenderà vita al di fuori dello schermo", si legge nel post di Ubisoft. "Scoprite Heredis, uno spettacolo dal vivo ispirato alla serie che miscela parkour, acrobazie e coreografie attraverso diverse epoche storiche!"
Creato da The 7 Fingers, lo spettacolo avrà una durata di due ore, pause incluse, e racconterà la storia di un personaggio inedito, Nael, che va alla ricerca del padre scomparso e scopre l'esistenza del programma Heredis.
Un universo inesauribile
Considerando che Assassin's Creed: Black Flag Resynced ha venduto oltre 3,5 milioni di copie nel giro di poche settimane, non c'è dubbio che la serie Ubisoft goda ancora di una grandissima popolarità, specie laddove si vadano a esplorare i risvolti nostalgici del brand.
Heredis proverà a fare proprio questo, portando all'interno di una dimensione completamente inedita, quella degli spettacoli dal vivo, alcune fra le più celebri ambientazioni di Assassin's Creed.