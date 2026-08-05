Assassin's Creed Heredis ha un trailer, Ubisoft svela le prime date

Ubisoft ha pubblicato il trailer di Assassin's Creed Heredis, lo spettacolo dal vivo basato sulla celebre serie della casa francese, che ha anche rivelato le prime date delle esibizioni, che si terranno a Montreal e a Parigi.

Place des Arts, Montreal, dal 3 al 20 dicembre 2026

Casino de Paris, Parigi, dal 21 gennaio al 7 febbraio 2027

"Questo inverno l'universo di Assassin's Creed prenderà vita al di fuori dello schermo", si legge nel post di Ubisoft. "Scoprite Heredis, uno spettacolo dal vivo ispirato alla serie che miscela parkour, acrobazie e coreografie attraverso diverse epoche storiche!"

Creato da The 7 Fingers, lo spettacolo avrà una durata di due ore, pause incluse, e racconterà la storia di un personaggio inedito, Nael, che va alla ricerca del padre scomparso e scopre l'esistenza del programma Heredis.