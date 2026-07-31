Questo nuovo Spider-Man è entrato nel Marvel Cinematic Universe dalla porta di servizio in Captain America: Civil War, si è intrufolato negli Avengers ed è stato protagonista di ben tre film prima di diventare a tutti gli effetti il supereroe dei grandi poteri e delle grandi responsabilità. Ha cominciato da ragazzino ed è cresciuto sotto i nostri occhi, imparando il significato del suo costume a caro prezzo: la sua "origin story" è arrivata tardi, ma è arrivata e ora è giunto il momento di raccontare la maturità in un film che rappresenta un nuovo inizio, ma anche qualcosa di più.

Si parla tanto di "superhero fatigue", di stanchezza per i cinecomic, eppure Spider-Man: Brand New Day fa registrare 4 milioni di euro il giorno d'esordio in Italia, il miglior debutto di sempre per una pellicola di Sony nel nostro paese , con proiezioni che lo vedono ottimisticamente superare il miliardo al botteghino a livello globale. Nonostante tutti i problemi iniziali, tra licenze e diritti vari, i Marvel Studios sembrerebbero aver azzeccato l'interprete, quel Tom Holland che ha conquistato il mondo intero e che abbiamo visto di recente anche nei panni di Telemaco nell' Odisseadi Christopher Nolan .

Non solo Spidey ma uno Spidey solo

Nei film precedenti, lo Spider-Man di Tom Holland ha gradualmente perduto ogni rete di sicurezza: prima Iron Man, poi zia May, infine tutti i suoi amici e i suoi alleati, inclusa l'amata MJ. L'incantesimo del Dottor Strange alla fine di Spider-Man: No Way Home ha cancellato il ricordo di Peter Parker da ogni mente, una situazione che l'ha spinto ad abbracciare completamente la sua identità di Uomo Ragno. Lo ritroviamo perciò qualche anno dopo, intento a proteggere New York da un super criminale dopo l'altro - in una carrellata introduttiva che farà sorridere i lettori di lunga data - e a "stalkerare" il suo amico Ned e la sua ex MJ, ormai laureandi del MIT che non ricordano minimamente la sua esistenza.

La carrellata di scene a inizio film omaggia le più famose copertine dei fumetti di Spider-Man

Quella di Peter è una vita solitaria e rassegnata, tratteggiata però con leggerezza e prudenza nella lunga introduzione che sposta i riflettori sulla sua umanità piuttosto che sul suo eroismo: un'umanità che traspare dal modo in cui Spider-Man si relaziona con New York e i suoi cittadini, dagli agenti di polizia ai passanti che se lo vedono volteggiare sopra. Ma il sacrificio di un eroe vale fino a un certo punto. Nessun uomo è un'isola e anche il più eroico degli eroi ha bisogno di contatto umano, soprattutto se deve affrontare il senso di colpa e il dolore della perdita che lo consumano da dentro.

Per introspettiva che sia, la storia di Brand New Day prende una piega imprevista quando Spidey si trova ad affrontare una nuova minaccia: una ragazza misteriosa che riesce a controllare mentalmente chiunque - inclusi i suoi amici e i suoi nemici - e che sembra avercela a morte con Damage Control, l'organo che si occupa di ripulire i danni causati da supereroi e super criminali, magari riciclandone la tecnologia. Una situazione spinosa, aggravata dai poteri di ragno che sembrano sul punto di evolversi inaspettatamente.

Chris McKenna, Erik Sommers e Justin Kuritzkes firmano l'avventura cinematografica più fumettosa di Spider-Man dopo No Way Home, ma se l'ultimo film di Jon Watts era inverosimile dall'inizio alla fine, Brand New Day ha un'atmosfera più concreta: è una pellicola dritta e consapevole, ma anche più legata al Marvel Cinematic Universe di molte altre. Per la prima volta abbiamo avuto la sensazione che questo universo condiviso tra cinema e televisione significasse veramente qualcosa: nei 145 minuti di durata si incrociano personaggi e situazioni che richiedono una discreta conoscenza pregressa e, anche se la scrittura e i dialoghi fanno di tutto per mettere lo spettatore a suo agio, ci si sente di essere entrati in edicola e aver sfogliato un albo Marvel moderno completamente a caso.

Brand New Day non si limita a ripescare la nuova Vedova Nera di Florence Pugh, l'Hulk di Mark Ruffalo visto l'ultima volta in She-Hulk o il Punisher di Jon Bernthal in versione edulcorata - e anche un po' irriconoscibile - rispetto all'ultima volta che lo abbiamo incontrato in Daredevil: Rinascita, una versione che funziona anche e soprattutto per l'alchimia tra Bernthal e Holland, che sono grandi amici nella vita reale. No, Cretton infila nella sua pellicola anche gli inevitabili riferimenti ai film precedenti, i flashback con la zia May di Marisa Tomei, e arriva a riesumare addirittura i ninja della Mano, la setta che Daredevil ha combattuto su Netflix praticamente una vita fa.