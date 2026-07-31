Bethesda lancia i saldi del 40° anniversario su Steam, con sconti su tutto il catalogo

Bethesda Softworks compie 40 anni in questo periodo e, per l'occasione, ha lanciato anche un'iniziativa di saldi per il suo 40° anniversario su Steam, che coinvolgono un catalogo parecchio esteso e comprensivo anche dei titoli appartenenti agli altri team della famiglia.

Oltre alle produzioni provenienti direttamente da Bethesda Game Studios, dunque, i saldi dell'anniversario attualmente in corso su Steam riguardano anche giochi provenienti dai team collegati come id Software, Arkane, MachineGames, Zenimax Online e i titoli storici dei vari franchise.

Gli sconti saranno disponibili fino al 13 agosto, dunque avete un paio di settimane per esplorare il catalogo su Steam e fare i vostri acquisti, considerando anche che ulteriori iniziative potrebbero emergere nei primi del mese prossimo anche in occasione del QuakeCon 2026, che si terrà dal 6 al 9 agosto.