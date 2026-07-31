Bethesda lancia i saldi del 40° anniversario su Steam, con sconti su tutto il catalogo

Bethesda Softworks compie 40 anni in questo periodo e, per l'occasione, ha lanciato anche un'iniziativa di saldi per il suo 40° anniversario su Steam, che coinvolgono un catalogo parecchio esteso e comprensivo anche dei titoli appartenenti agli altri team della famiglia.
Oltre alle produzioni provenienti direttamente da Bethesda Game Studios, dunque, i saldi dell'anniversario attualmente in corso su Steam riguardano anche giochi provenienti dai team collegati come id Software, Arkane, MachineGames, Zenimax Online e i titoli storici dei vari franchise.
Gli sconti saranno disponibili fino al 13 agosto, dunque avete un paio di settimane per esplorare il catalogo su Steam e fare i vostri acquisti, considerando anche che ulteriori iniziative potrebbero emergere nei primi del mese prossimo anche in occasione del QuakeCon 2026, che si terrà dal 6 al 9 agosto.
Qualche esempio fra gli sconti Bethesda
Come abbiamo visto, Bethesda sta attuando una serie di iniziative per celebrare il suo quarantesimo anniversario, a partire dalla presentazione di un nuovo logo per l'occasione, ma altre attività emergeranno nel prossimo periodo tra le quali anche diversi saldi.
In questo caso, diamo un'occhiata a quelli organizzati su Steam, che vanno da oggi al 13 agosto, con una selezione di titoli interessanti.
Vediamo dunque qualche esempio tra gli sconti attualmente in corso sullo store di Valve, per quanto riguarda il catalogo Bethesda e team collegati:
- Starfield - 39,99€
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered - 38,49€
- The Elder Scrolls Online - 4,99€
- The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition - 9,99€
- The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition - 5,99€
- Fallout 76 - 9,99€
- Fallout 4 Anniversary Edition - 35,99€
- Fallout 4 - 7,99€
- Fallout 3 - 2,49€
- DOOM: The Dark Ages - 26,39€
- DOOM Eternal - 9,89€
- DOOM + DOOM II - 3,99€
- DOOM 3 - 3,99€
- Quake - 3,99€
- Quake III Arena - 5,99€
- Dishonored: Definitive Edition - 4,99€
- Deathloop - 11,99€
- Redfall - 19,99€
- Prey - 5,99€
- Dishonored 2 - 5,99€
- Arx Fatalis - 1,64€
- Indiana Jones e l'Antico Cerchio - 41,99€
- Wolfenstein: The New Order - 4,99€
- Wolfenstein 2: The New Colossus - 4,49€
Oltre a questi sono presenti vari altri giochi classici, oltre a numerosi DLC ed espansioni per i vari titoli attualmente in sconto, ma sono molto interessanti anche i numerosi bundle contenenti più titoli insieme, alcuni decisamente convenienti.