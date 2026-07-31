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Bethesda lancia i saldi del 40° anniversario su Steam, con sconti su tutto il catalogo

Su Steam sono iniziati i saldi per il quarantesimo anniversario di Bethesda, che riguardano praticamente l'intero catalogo dello studio e team collegati a Zenimax: vediamo alcuni esempi.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   31/07/2026
Vari personaggi Bethesda

Bethesda Softworks compie 40 anni in questo periodo e, per l'occasione, ha lanciato anche un'iniziativa di saldi per il suo 40° anniversario su Steam, che coinvolgono un catalogo parecchio esteso e comprensivo anche dei titoli appartenenti agli altri team della famiglia.

Oltre alle produzioni provenienti direttamente da Bethesda Game Studios, dunque, i saldi dell'anniversario attualmente in corso su Steam riguardano anche giochi provenienti dai team collegati come id Software, Arkane, MachineGames, Zenimax Online e i titoli storici dei vari franchise.

Gli sconti saranno disponibili fino al 13 agosto, dunque avete un paio di settimane per esplorare il catalogo su Steam e fare i vostri acquisti, considerando anche che ulteriori iniziative potrebbero emergere nei primi del mese prossimo anche in occasione del QuakeCon 2026, che si terrà dal 6 al 9 agosto.

Qualche esempio fra gli sconti Bethesda

Come abbiamo visto, Bethesda sta attuando una serie di iniziative per celebrare il suo quarantesimo anniversario, a partire dalla presentazione di un nuovo logo per l'occasione, ma altre attività emergeranno nel prossimo periodo tra le quali anche diversi saldi.

Il logo di Bethesda per il 40° anniversario
Il logo di Bethesda per il 40° anniversario

In questo caso, diamo un'occhiata a quelli organizzati su Steam, che vanno da oggi al 13 agosto, con una selezione di titoli interessanti.

The Elder Scrolls 6 non subirà ritardi a causa dei licenziamenti, dice Bethesda The Elder Scrolls 6 non subirà ritardi a causa dei licenziamenti, dice Bethesda

Vediamo dunque qualche esempio tra gli sconti attualmente in corso sullo store di Valve, per quanto riguarda il catalogo Bethesda e team collegati:

  • Starfield - 39,99€
  • The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered - 38,49€
  • The Elder Scrolls Online - 4,99€
  • The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition - 9,99€
  • The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition - 5,99€
  • Fallout 76 - 9,99€
  • Fallout 4 Anniversary Edition - 35,99€
  • Fallout 4 - 7,99€
  • Fallout 3 - 2,49€
  • DOOM: The Dark Ages - 26,39€
  • DOOM Eternal - 9,89€
  • DOOM + DOOM II - 3,99€
  • DOOM 3 - 3,99€
  • Quake - 3,99€
  • Quake III Arena - 5,99€
  • Dishonored: Definitive Edition - 4,99€
  • Deathloop - 11,99€
  • Redfall - 19,99€
  • Prey - 5,99€
  • Dishonored 2 - 5,99€
  • Arx Fatalis - 1,64€
  • Indiana Jones e l'Antico Cerchio - 41,99€
  • Wolfenstein: The New Order - 4,99€
  • Wolfenstein 2: The New Colossus - 4,49€

Oltre a questi sono presenti vari altri giochi classici, oltre a numerosi DLC ed espansioni per i vari titoli attualmente in sconto, ma sono molto interessanti anche i numerosi bundle contenenti più titoli insieme, alcuni decisamente convenienti.

#Bethesda #Sconti #Steam
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