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Bethesda conferma Fallout 5, i remaster di Fallout 3 e New Vegas e un nuovo capitolo con Obsidian

Bethesta ha infine confermato l'esistenza di Fallout 5, attualmente in pre-produzione, oltre ai remaster di Fallout 3 e Fallout: New Vegas e anche un nuovo progetto in collaborazione con Obsidian.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   17/07/2026
Un'immagine di Fallout

Con un comunicato ufficiale, Bethesda ha riferito oggi diverse novità che riguardano la sua serie post-atomica con la conferma di Fallout 5 attualmente in pre-produzione e dell'esistenza dei remaster di Fallout 3 e Fallout: New Vegas, oltre a un nuovo progetto in collaborazione con Obsidian.

L'esistenza di un Fallout 5 non risulta particolarmente sorprendente, ma è chiaro che Todd Howard e soci abbiano voluto mettere nero su bianco una certa roadmap riguardante la situazione attuale della serie all'interno dello studio, anche in seguito agli sconvolgimenti avvenuti all'interno degli Xbox Game Studios e della stessa Zenimax con i recenti licenziamenti di massa.

Per l'occasione vengono finalmente confermate anche le operazioni di remaster di Fallout 3 e Fallout: New Vegas, che aleggiano nelle voci di corridoio ormai da anni e trovano infine una conferma ufficiale.

Un ampio piano già stabilito per Fallout

La questione più curiosa riguarda probabilmente il progetto in collaborazione con Obsidian, che evidentemente non è Fallout 5, perché le due cose appaiono come staccate, almeno a guardare le comunicazioni odierne da parte di Bethesda.

"Fallout è oggi una delle nostre principali priorità. Fallout 5 rimane il nostro obiettivo a lungo termine e al momento abbiamo diversi progetti legati a Fallout in fase di sviluppo attivo", aggiungendo inoltre che "Anche se oggi non annunciamo alcuna data, stiamo lavorando alle versioni rimasterizzate sia di Fallout 3 che di Fallout: New Vegas".

In una parte staccata dele comunicato, si legge inoltre che "La wasteland continua ad espandersi mentre collaboriamo ancora una volta con i nostri amici di lunga data di Obsidian Entertainment. Siamo lieti di confermare che stanno lavorando con noi a un nuovo progetto Fallout. Avremo ulteriori novità da condividere in futuro".

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Messa così, sembra che il Fallout di Obsidian sia qualcosa di diverso da Fallout 5, il quale in base a quanto riferito da Howard e anche da un approfondimento di Bloomberg sull'argomento pare sia attualmente in fase di pre-produzione direttamente all'interno di Bethesda Game Studios.

Questo, probabilmente, significa che l'attesa per il quinto capitolo ufficiale della serie è destinata a essere decisamente lunga, considerando peraltro che la priorità attuale dello studio dovrebbe essere The Elder Scrolls 6.

Non stupirebbe, insomma, il fatto che il nuovo Fallout da parte di Obsidian possa arrivare ben prima di Fallout 5, considerando le tempistiche di produzione e sviluppo dimostrate finora dallo studio in questione.

Con l'occasione, Bethesda ha anche confermato che Fallout 76 riceverà la grossa espansione Raven Rock prevista per il 2027, che farà da prequel alla storia di Fallout 3, mentre Fallout 4 ha recentemente superato i 35 milioni di copie vendute nel mondo.

#Bethesda
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