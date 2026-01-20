Le remaster di Fallout 3 e New Vegas sarebbero in lavorazione ma non aspettatevi un annuncio imminente

Secondo quanto riportato da Jez Corden, Bethesda starebbe effettivamente lavorando a una riedizione di entrambi i titoli, ma il loro debutto non sarebbe affatto "imminente" , come suggerito da alcune indiscrezioni e da presunti indizi apparsi su Steam negli ultimi giorni. Tantomeno ci sarebbe in programma uno shadow drop a sorpresa, visto che siamo ormai a ridosso dell' Xbox Developer Direct e e si parla di un gioco misterioso oltre a quelli confermati .

Meglio armarsi di pazienza

Nel report pubblicato su Windows Central, Corden afferma che le sue fonti gli hanno riferito che le due remaster non verranno pubblicate nel breve periodo. Pur non disponendo di informazioni più precise sulle finestre di lancio, l'impressione è che non usciranno simultaneamente: Fallout 3 dovrebbe arrivare per primo, seguito in un secondo momento da New Vegas.

Artwork di Fallout 3

Corden aggiunge che la prima delle due remaster potrebbe debuttare nei negozi entro la fine dell'anno, ma sottolinea che si tratta di una sua semplice supposizione, non supportata da conferme delle sue fonti, e dunque da prendere con cautela.

Quanto ai motivi dei tempi così lunghi, Corden sostiene che Microsoft e Bethesda siano state colte alla sprovvista dall'enorme e improvviso successo della serie TV di Prime Video, che ha riportato il franchise sotto i riflettori, con le remaster che sarebbero state pianificate solo dopo il debutto della prima stagione, nel mentre i team sono stati impegnati su più fronti: The Elder Scrolls VI, l'Anniversary Edition di Fallout 4 (e le relative patch correttive), gli aggiornamenti (e forse una versione PS5?) di Starfield, oltre ai nuovi contenuti per Fallout 76.