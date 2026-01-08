L'Xbox Developer Direct presenterà anche un quarto gioco segreto, per un insider

"C'è un quarto gioco segreto", ha riferito semplicemente Shinobi602, in risposta a un utente che dubitava della presenza di altri giochi, sulla base della possibile durata della trasmissione e dei tre titoli già annunciati.

Si tratta solo di una voce di corridoio, tuttavia il personaggio in questione è considerato piuttosto affidabile, cosa che ci fa prendere in considerazione la sua affermazione riferita in queste ore sul forum ResetEra.

Una specie di tradizione

In effetti, la cosa rientrerebbe in una sorta di tradizione per gli Xbox Developer Direct: praticamente tutte le varie edizioni dell'evento sono state infatti caratterizzate dalla presenza di sorprese, sia per quanto riguarda gli annunci che veri e propri lanci in stile shadow drop.



Ricordiamo infatti l'annuncio e lancio a sorpresa di Hi-Fi Rush, che riscosse un notevole successo all'epoca, proprio durante il Developer Direct del 2023, mentre in seguito è stato il turno di Ninja Gaiden 2 Black.

Guardando indietro, viene piuttosto naturale pensare che anche in questa edizione dell'Xbox Developer Direct possa essere un annuncio a sorpresa e forse anche un gioco pronto al lancio, dunque tendiamo a confidare nella comunicazione di Shinobi.

Abbiamo anche visto che, durante l'evento, ci sarà una presentazione approfondita su Fable, uno dei tre protagonisti annunciati insieme a Forza Horizon 6 e Beast of Reincarnation.