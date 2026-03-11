Microsoft ha annunciato che la modalità Xbox è ufficialmente in arrivo sui PC con Windows 11, nell'ambito di un aggiornamento che sarà disponibile a partire da aprile e che renderà accessibile l'Xbox Mode per tutti gli utenti.

Si tratta con ogni probabilità di una mossa con cui la casa di Redmond punta a porre le basi per Project Helix, la nuova piattaforma che potrebbe sfruttare proprio la Xbox Full Screen Experience per emulare l'esperienza Xbox utilizzando una componentistica da PC.

Accessibile già da alcuni mesi per i membri del programma Insider, la modalità Xbox consentirà di utilizzare il proprio PC come una console, grazie a un'interfaccia ottimizzata per l'uso del controller e all'integrazione delle funzionalità tipiche della console Microsoft.

Si tratta fondamentalmente della stessa tecnologia presente su ROG Xbox Ally, che tuttavia l'azienda sta continuando a migliorare e rifinire, ottimizzandola sul fronte delle prestazioni anche grazie alla novità dell'Advanced Shader Delivery.