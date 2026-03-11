Le versioni Alpha di Project Helix saranno inviate agli sviluppatori nel 2027: Xbox lo conferma

Uno dei dettagli più interessanti da poco svelati è il fatto che una prima versione dell'hardware sarà inviato agli sviluppatori il prossimo anno .

La nuova generazione di Xbox non è dietro l'angolo, ma non è nemmeno così lontana. Alla GDC, Microsoft sta parlando di Project Helix , svelando i primi dettagli su quello che possiamo aspettarci dalla piattaforma.

Cosa ha detto Microsoft su Project Helix

Jason Ronald, Vice Presidente della divisione Next Generation, ha raccontato alla GDC che i videogiochi sono sempre stati parte del DNA di Microsoft, citando il fatto che Microsoft Flight Simulator è il più vecchio franchise della storia di Microsoft, pubblicato nel 1982 ovvero tre anni prima che Windows fosse pubblicato.

Poi, ha affermato: "Cosa vogliono vivere i giocatori e come possiamo fare in modo che sviluppatori come voi possano avere successo sulla nostra piattaforma?" Spiega anche che "il ray tracing è sempre stato il Sacro Graal della computer grafica" e che Microsoft si è impegnata nello sviluppo del Direct Storage con Xbox Series. Aggiunge anche che Microsoft ora vuole provare a creare una piattaforma unica per gli sviluppatori così che possano creare e ottimizzare i giochi con un certo grado di sicurezza.

Parlando di Project Helix, afferma che la nuova console/PC è stata co-ideata da Next Generation di DirectX, che avrà di nuova generazione in termini di Ray Tracing e che è creata per la prossima generazione di rendering neurale, con ML Upscaling di nuova generazione e ML Multiframe Generation. Avrà anche compressione delle texture neurale e Direct Storage + Zstandard (per la compressione dei dati senza perdita).

Inoltre, afferma che la versione alpha dell'hardware arriverà nelle mani degli sviluppatori nel 2027. Inoltre, reitera che "i giorni in cui le persone si definivano come giocatori console, PC o mobile non esistono più" e che Microsoft sta pensando a come creare strumenti di lavoro per giochi che saranno giocati su molteplici dispositivi.

Passando a informazioni non ufficiali, Xbox Project Helix sarebbe il 25% più veloce di PS6, che non sarà rimandata.