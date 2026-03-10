Resident Evil Requiem: Capcom svela l'arrivo di un'espansione, un mini-gioco e la modalità fotografica

Nakanishi ha innanzitutto confermato che il gioco ha superato quota 5 milioni di copie vendute nel mondo , un nuovo traguardo che segue le 4 milioni registrate il 4 marzo e che ribadisce le performance eccezionali del survival horror.

I profili social ufficiali di Resident Evil hanno pubblicato un videomessaggio di Koshi Nakanishi , director di Resident Evil Requiem , che ha condiviso diverse novità importanti per i fan, tra cui l'arrivo di un'espansione della storia .

Le novità in arrivo per Requiem

Il director ha poi assicurato che il team continuerà nei prossimi giorni a lavorare su bug e problemi di performance sfuggiti ai controlli pre‑lancio. Proprio ieri è stata pubblicata una patch che ha risolto alcune criticità su tutte le piattaforme.

Accanto alle correzioni, Capcom ha in programma anche nuovi contenuti. Tra questi, la modalità fotografica, attualmente in sviluppo. Nakanishi ha inoltre anticipato una sorpresa prevista per maggio: l'arrivo di un mini‑gioco. Non ha fornito ulteriori dettagli, ma la finestra di pubblicazione è curiosa, considerando che si tratta di un contenuto aggiuntivo che arriverà mesi dopo l'uscita del gioco.

Il video si chiude con l'annuncio più significativo: è in lavorazione un'espansione che "approfondirà il mondo di Requiem". Non esiste ancora una finestra di lancio, ma Nakanishi ha assicurato che il team è al lavoro e ha chiesto ai fan di avere un po' di pazienza.