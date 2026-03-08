Super Mario Galaxy - Il Film propone un secchio per popcorn a tema Yoshi e non solo

La ventura pellicola animata di Nintendo e Illumination, infatti, avrà un bel cestello con la forma di Yoshi , il personaggio amato da grandi e piccini che si accompagnerà a Mario, Luigi, Toad, Peach e tanti altri personaggi storici della serie in questo nuovo film.

Andare al cinema è bello, ma per molti non basta sedersi in poltrona e vedere il film sul grande schermo: è necessario anche avere un bel secchio di popcorn in grembo, meglio ancora se è un oggetto da collezione, come quello proposto da Super Mario Galaxy - Il Film .

Gli oggetti da collezione a tema Yoshi

Il secchio per popcorn di Yoshi di Super Mario Galaxy - Il Film avrà la forma del dinosauro con un uovo in mano, che si apre per inserire i popcorn da voi scelti. Per il momento, non abbiamo la conferma che questo oggetto da collezione arrivi anche in Italia, visto che sappiamo che sarà distribuito negli USA, in Australia e "in altre regioni selezionate". Non è nemmeno detto che, anche nel caso nel quale arrivi in Italia, sia disponibile in ogni singolo cinema.

Il secchiello dei popcorn di Yoshi

Lo Yoshi porta popcorn costa ovviamente extra e non è incluso nel prezzo del biglietto. Inoltre, non è l'unico oggetto da collezione a tema Yoshi in arrivo. Negli USA, infatti, sarà disponibile una Bobblehead dedicata al personaggio a tema Los Angeles Dodgers, il team di baseball.

Ecco la descrizione del prodotto: "La statuetta bobblehead raffigura Yoshi mentre indossa la divisa bianca 'home' di Yamamoto e un classico cappellino blu dei Dodgers. Il numero 18 della maglia di Yamamoto è dipinto sul retro dell'iconico guscio di Yoshi, mentre l'adorabile dinosauro indossa anche un guantone da baseball blu."

Diteci, cosa ne pensate di questi prodotti? Ricordiamo anche che nuovi giochi classici di Mario arrivano su Nintendo Switch Online, in occasione del MAR10 Day.