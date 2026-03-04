Nuovi giochi classici di Mario arrivano su Nintendo Switch Online, in occasione del MAR10 Day

Il 10 marzo si festeggia il MAR10 Day e manca sempre meno a tale giornata. Ora, sappiamo almeno uno dei modi in cui i fan potranno festeggiarla, ovvero provando nuovi giochi classici tramite l'abbonamento Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo.
Si tratta di tre diversi titoli, due per il Virtual Boy e uno per Game Boy Advance.
I giochi di Mario in arrivo su Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo
Come potete vedere anche nel trailer qui sotto, i titoli annunciati da Nintendo per il suo servizio in abbonamento in versione premium sono:
- Mario's Tennis
- Mario Clash
- Mario vs. Donkey Kong
Mario's Tennis e Mario Clash sono i due titoli per Virtual Boy. Ricordiamo che per poterli usare dovete usare l'app Virtual Boy - Nintendo Classics su Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch, più all'accessorio Virtual Boy (che costa 79,99€) o la sua versione di cartone (che costa 19,99€). Entrambi sono acquistabili tramite il My Nintendo Store, anche in Italia.
Mario vs. Donkey Kong è invece un classico gioco per Game Boy Advance, a cui potrete accedere in modo standard. Ripetiamo che tutti questi giochi possono essere utilizzati unicamente se si è abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo, che nell'abbonamento per account singolo costa 39,99€ per 365 giorni. Se volete un abbonamento per la Famiglia, costa 69,99€.
Ricordiamo infine che svelare un nuovo Super Mario 3D troppo presto sarebbe rischioso, secondo degli ex Nintendo.