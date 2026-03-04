0

Nuovi giochi classici di Mario arrivano su Nintendo Switch Online, in occasione del MAR10 Day

Con l'arrivo del MAR10 Day, Nintendo si sta preparando a festeggiare ampliando il parco titoli di videogiochi classici disponibili per tutti gli abbonati di Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   04/03/2026
Super Mario sulo schermo di Nintendo Switch e una mano di un bambino

Il 10 marzo si festeggia il MAR10 Day e manca sempre meno a tale giornata. Ora, sappiamo almeno uno dei modi in cui i fan potranno festeggiarla, ovvero provando nuovi giochi classici tramite l'abbonamento Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo.

Si tratta di tre diversi titoli, due per il Virtual Boy e uno per Game Boy Advance.

I giochi di Mario in arrivo su Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo

Come potete vedere anche nel trailer qui sotto, i titoli annunciati da Nintendo per il suo servizio in abbonamento in versione premium sono:

  • Mario's Tennis
  • Mario Clash
  • Mario vs. Donkey Kong

Mario's Tennis e Mario Clash sono i due titoli per Virtual Boy. Ricordiamo che per poterli usare dovete usare l'app Virtual Boy - Nintendo Classics su Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch, più all'accessorio Virtual Boy (che costa 79,99€) o la sua versione di cartone (che costa 19,99€). Entrambi sono acquistabili tramite il My Nintendo Store, anche in Italia.

L'app Ciao, Mario! è disponibile per tutti e i prodotti My Mario sono in vendita da oggi L'app Ciao, Mario! è disponibile per tutti e i prodotti My Mario sono in vendita da oggi

Mario vs. Donkey Kong è invece un classico gioco per Game Boy Advance, a cui potrete accedere in modo standard. Ripetiamo che tutti questi giochi possono essere utilizzati unicamente se si è abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo, che nell'abbonamento per account singolo costa 39,99€ per 365 giorni. Se volete un abbonamento per la Famiglia, costa 69,99€.

Ricordiamo infine che svelare un nuovo Super Mario 3D troppo presto sarebbe rischioso, secondo degli ex Nintendo.

#Nintendo
