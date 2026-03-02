Il prossimo Nintendo Indie World arriva domani: ecco a che ora

Ricordiamo che si tratta dell'evento di presentazione dedicato alla scena indipendente videoludica, precisamente per quei titoli che arriveranno (anche ma non solo in molti casi) su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 .

Nintendo Today - l'applicazione mobile dedicata alle ultime novità del mondo Nintendo - ci ha nuovamente svelato in anticipo un nuovo show della compagnia di Kyoto. È infatti stato confermato il nuovo Nintendo Indie World .

Data e ora italiana del prossimo Nintendo Indie World

L'Indie World di Nintendo andrà in onda il 3 marzo 2026 (martedì), ovvero domani rispetto al momento della scrittura. Per quanto riguarda l'orario, si tratta di un classico 15:00, ora italiana.

Come potete vedere qui sopra, la conferma arriva direttamente da Nintendo Today, di cui vi abbiamo condiviso una schermata. La presentazione è molto classica visto che recita: "Sintonizzati martedì 3 marzo per la presentazione in streaming Indie World - 03/03/2026". La funzione calendario segnala poi l'orario.

Non ci viene detto molto su questo evento, come è tipico, ma sospettiamo che non ci si debba aspettare grandi nomi. Fino allo scorso anno tutti avrebbero iniziato a sperare in un annuncio di Silksong, ma oramai quei tempi sono passati.

Considerando che mancano meno di 24 ore allo show, l'attesa non sarà lunga. Diteci, c'è qualche indie specifico che volete (ri)vedere all'Indie World? Oppure vorreste essere sorpresi con qualcosa di nuovo?