La doppiatrice di Zelda commenta il film live action di The Legend of Zelda

Il film di The Legend of Zelda ci permetterà di vedere una nuova versione di Zelda e Link, precisamente una versione live action sulla quale sappiamo molto poco. Ovviamente tutti hanno le proprie opinioni sulla pellicola, pur non avendo ancora tanti dettagli a disposizione, ma nel caso della doppiatrice di Zelda in versione videoludica, è interessante scoprire quali sono i pensieri riguardo al progetto.

Le parole della doppiatrice di The Legend of Zelda

Summersett ha spiegato che non è coinvolta in alcun modo nel film live action, ma che è "curiosa di vedere questa versione", ovvero capire se sarà basata su qualche specifico videogioco di The Legend of Zelda o se magari proporrà una storia originale come Super Mario Bros. - Il Film prendendo spunto da un po' tutta la serie.

Bo Bragason nei panni di Zelda

Parlando dei personaggi, Summersett si aspetta che il film proponga una "Zelda forte" e che la Principessa sarà un "potente personaggio principale". Per quanto riguarda Link, invece, non ha proprio idea di cosa gli autori decideranno di fare. Ad esempio, si chiede se lo faranno parlare, visto che finora la cosa non è stata confermata e nemmeno suggerita".

Zelda sarà interpretata da Bo Bragason (King & Conqueror, The Jetty) e secondo la doppiatrice sarà "fantastica". Link, ricordiamo, è interpretato da Benjamin Evan Ainsworth (Pinocchio, The Haunting of Bly Manor). Il film è ora in produzione in Nuova Zelanda, ma non abbiamo ancora un trailer.

Vi lasciamo infine a un approfondimento dedicato ai 40 anni di The Legend of Zelda, in continua ricerca dell'avventura.