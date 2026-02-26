Nintendo Switch 2 ha già subito un aumento di prezzo ma nessuno se n'è accorto

"Il pacchetto veniva venduto a 500 dollari, ma ritirandolo c'è solo la console a 450 dollari e chi vuole Mario Kart World deve spenderne altri 80. Dunque hanno effettuato un aumento di prezzo per l'85% degli utenti intenzionati ad acquistae il gioco, visto che ora per averlo devono spendere 30 dollari in più : siamo vicini a un rincaro del 10%."

"Nintendo ha smesso di produrre il bundle di Switch 2 con Mario Kart dopo tre o quattro mesi, davvero presto: sospetto che sia principalmente una questione legata alla RAM. Nintendo Switch 2 costa 449 dollari, Mario Kart costa 80 dollari e in totale sono 530 dollari."

"Credo che le persone non si rendano conto che Nintendo Switch 2 ha già subito un aumento di prezzo piuttosto significativo", ha scritto Ball. "Semplicemente l'azienda è riuscita a nasconderlo , ma potrebbe non riuscirci ancora per molto."

Secondo l'analisi effettuata dal noto consulente videoludico Matthew Ball, Nintendo Switch 2 ha già subito un aumento di prezzo pari a circa il 10%, solo che nessuno se n'è accorto per via delle modalità con cui questa strategia è stata attuata dall'azienda giapponese.

Una situazione destinata a peggiorare?

Con i prezzi della RAM pronti a raddoppiare ancora nei prossimi mesi, Ball teme che la crisi che stiamo vivendo sia destinata a peggiorare. "Si parla spesso delle notizie sui costi della RAM, c'è giustamente molta attenzione da parte dei giocatori sul perché vengano colpiti da aziende da mille miliardi di dollari che inseguono l'IA."

"Io penso che gli effetti siano già stati molto più gravi di quanto si creda. Se pensate che ora sia difficile, e stiamo vedendo solo risposte parziali... se la situazione continua così, potrebbe peggiorare molto." Ad esempio "si parla di non poter fare un upgrade, di non potersi permettere una nuova GPU."

"Tuttavia non abbiamo ancora davvero affrontato il caso di chi dice: 'la mia GPU si è rotta e non posso sostituirla.' Sarà strano. Cosa succede in quel caso? Qualcosa che prima costava 200 dollari ora ne costa 700."

"Si parla di PlayStation a 140 milioni di unità o di Nintendo Switch a 150 milioni, ma molte di queste sono console sostitutive. Ci saranno famiglie che comprano un Nintendo Switch 2 da 450 dollari ma magari dopo due o tre anni si romperà accidentalmente, e quando si è abituati a vedere il prezzo scendere nel tempo... è un problema."

"È costoso. Pesa su una famiglia. Cosa succede quando la tua PlayStation 5 comprata nel 2020 si guasta e non puoi permetterti di sostituirla? E magari costa anche di più. Sarà una situazione strana. Su questo fronte sono piuttosto preoccupato."