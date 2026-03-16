Sony INZONE H9 II, la recensione delle cuffie da gaming wireless con cancellazione attiva del rumore

Finalmente abbiamo potuto mettere le mani sulle cuffie da gaming Sony INZONE H9 II e siamo pronti a raccontarvi tutto su questo headset di fascia alta con cancellazione attiva del rumore.

Il debutto di Sony nel mercato degli headset da gaming con il brand INZONE, avvenuto ormai un paio di anni fa, è stato un segnale inequivocabile: l'azienda giapponese non voleva più limitarsi alle console PlayStation 5, ma puntava a conquistare anche i giocatori PC. Sebbene le prime H9 avessero convinto per l'ottimo isolamento acustico, portavano con sé alcuni limiti: un peso percepibile, una struttura un po' troppo massiccia e un microfono che non riusciva a stare al passo con la concorrenza. Sony con le nuove INZONE H9 II ha deciso di alzare drasticamente l'asticella, portando una revisione sia estetica che tecnica e mantenendo un costo elevato che ora raggiunge i 350€. Grazie a una collaborazione strettissima con il team Fnatic, Sony ha ridisegnato il suo prodotto di punta con un obiettivo preciso: creare il miglior headset wireless premium. Il risultato è un prodotto che cerca di coniugare l'esperienza decennale di Sony nell'audio consumer di fascia alta con le necessità dei giocatori più accaniti. Sarà riuscita a trovare l'equilibrio perfetto per trovare spazio in un mercato sempre più saturo e competitivo?

Caratteristiche tecniche delle Sony INZONE H9 II Sotto la scocca delle INZONE H9 II si nasconde la stessa eccellente tecnologia utilizzata dalla divisione audio di Sony. La scelta più audace in tal senso è senza dubbio l'adozione dei driver da 30 millimetri, gli stessi che equipaggiano le pluripremiate cuffie wireless WH-1000XM6. Sebbene il diametro possa sembrare contenuto rispetto ai classici 50 mm che dominano il mercato gaming, Sony punta tutto sulla qualità dei driver e sulla loro risposta in frequenza che spazia dai 5 Hz fino ai 20 kHz. Sul fronte della connettività troviamo un sistema che lavora su tre canali distinti: la connessione a bassissima latenza tramite dongle USB-C a 2.4 GHz, il supporto al Bluetooth 5.3 (con compatibilità LE Audio) e, finalmente, il ritorno del jack da 3.5mm. Tutto questo si traduce in un livello di compatibilità molto elevato con le moderne macchine da gioco. In particolare, queste cuffie sono compatibili via wireless con le console PlayStation e Nintendo Switch, ma grazie al cavo jack da 3,5 millimetri possono essere usate anche collegate ad un pad Xbox o direttamente con un PC handheld come Steam Deck. Inoltre, è possibile ascoltare le due fonti wireless in maniera simultanea, cosa che ci consente ad esempio di rispondere alle chiamate dallo smartphone senza rinunciare all'audio della PlayStation. Nella confezione delle Sony INZONE H9 II troverete un cavo per la ricarica, un cavo jack, il microfono e una pratica sacca in tessuto sintetico per il trasporto delle cuffie In questa fascia non poteva mancare nemmeno la cancellazione attiva del rumore (ANC). Sony ha implementato un algoritmo di soppressione che si posiziona ai vertici assoluti della categoria, soprattutto per quanto riguarda il mercato gaming. Grazie a un sistema di microfoni interni ed esterni, le H9 II sono in grado di cancellare frequenze che solitamente infastidiscono il giocatore, consentendo al contempo di tornare a comunicare con l'ambiente circostante tramite la modalità Trasparenza. Infine, per quanto riguarda l'autonomia, ci troviamo di fronte ad un dispositivo decisamente solido, ma la presenza della cancellazione attiva del rumore ha il suo peso nell'efficienza energetica. In particolare, queste cuffie raggiungono facilmente le 48 ore di riproduzione continua senza ANC che si dimezzano se si dovesse attivare la cancellazione del rumore. Fortunatamente è presente anche la ricarica rapida che con soli 5 minuti ci garantisce 180 minuti di riproduzione continua. Scheda tecnica Sony INZONE H9 II Tipologia: cuffie wireless over-ear

cuffie wireless over-ear Driver: 30 mm in neodimio

30 mm in neodimio Risposta in frequenza: 5 Hz - 20.000 Hz

5 Hz - 20.000 Hz Connettività: Wireless 2.4 GHz Bluetooth 5.3 Jack 3.5 mm

Compatibilità: PC PlayStation 5 Nintendo Switch 1|2 Mobile Xbox (solo cablata)

Connessione Simultanea: Presente (2.4 GHz + Bluetooth)

Presente (2.4 GHz + Bluetooth) Cancellazione del rumore: ANC adattivo con modalità Trasparenza

ANC adattivo con modalità Trasparenza Microfono: a cardioide, rimovibile

a cardioide, rimovibile Autonomia: Circa 30 ore con ANC attivo, fino a 48 ore con ANC disattivato Ricarica Rapida: 5 minuti per circa 180 minuti di riproduzione

Circa 30 ore con ANC attivo, fino a 48 ore con ANC disattivato Peso: 260 grammi (senza microfono)

260 grammi (senza microfono) Prezzo: 349€

Design Dopo aver sviscerato le numerose caratteristiche tecniche di questo headset, l'ultima cosa che ci aspettavamo è un peso sotto i 300 grammi. Invece Sony ci ha veramente stupiti con il design di questo prodotto, riuscendo non solo a confezionare delle caratteristiche invidiabili, ma anche applicare una dieta ferrea al dispositivo per ridurre di molto la grammatura complessiva. Con questo peso le cuffie riescono a competere addirittura con gli headset cablati privi di batteria, stracciando i diretti concorrenti come le Razer BlackShark V3 PRO. Le Sony INZONE H9 II hanno un design molto pulito e minimale, senza particolare elementi vistosi Per raggiungere questo traguardo, Sony ha utilizzato principalmente materiali plastici e tessuti sintetici, fissati su una flessibile e resistente base in alluminio. Complessivamente il prodotto non grida certamente al miracolo per quanto riguarda le linee ed il design. Nonostante questo però ha un aspetto ben distinguibile, che si avvicina di più agli headset professionali utilizzati per esempio nelle trasmissioni radio e TV, piuttosto che ad un prodotto consumer o da gaming. Il tutto si riduce quindi ad una questione di gusto, ma in linea di massima l'headset si adegua bene a qualsiasi situazione, soprattutto nella configurazione priva di microfono. L'innovazione più interessante risiede nel sistema di regolazione dell'altezza dei padiglioni. Sony ha abbandonato il classico meccanismo a scatto, introducendone uno ispirato al mondo delle calzature tecniche: l'archetto presenta due pulsanti laterali che, una volta premuti, permettono alla struttura di scivolare su una fascia in tessuto intrecciato (molto simile a un laccio di scarpa rinforzato). Questo sistema garantisce una stabilità incredibile: una volta trovata la misura, le cuffie non si muoveranno di un millimetro, eliminando quel fastidioso "allentamento" che capita spesso quando ci si toglie e mette l'headset freneticamente. Inoltre, grazie a questa configurazione a doppio archetto, il peso si distribuisce bene sulla fascia inferiore, aumentando notevolmente la comodità. Il meccanismo di regolazione dei padiglioni delle Sony INZONE H9 II si ispira al mondo delle calzature tecniche I padiglioni meritano un plauso a parte e rappresentano sicuramente un'evoluzione rispetto al precedente modello. Sony ha optato per un rivestimento ibrido: tessuto traspirante sulla superficie a contatto con la pelle per minimizzare la sudorazione, e pelle sintetica sui bordi interni per sigillare l'audio e migliorare l'efficacia dell'ANC. La profondità dei cuscinetti è stata aumentata, concedendo il giusto spazio per ospitare anche i lobi più grandi. Per coloro che indossano gli occhiali con montatura spessa, la pressione esercitata è talmente ben distribuita su un ottimo materiale memory foam da rendere le H9 II praticamente impercettibili anche dopo sessioni di gioco che superano le quattro ore. I comandi e le regolazioni accessibili direttamente dall'headset sono molteplici e veramente ben studiati. Ogni pulsante e rotella ha una forma e un meccanismo di funzionamento ben definito, cosa che ci consente di distinguerli con estrema facilità anche senza vederli. Ad esempio, il pulsante per l'attivazione del microfono è tondo e bello grande, quello per l'accensione dell'headset è invece molto sottile e incavato nel padiglione. Il microfono delle Sony INZONE H9 II ha un filtro anti-pop per filtrare da subito i rumori indesiderati La rotella del volume a scorrimento infinito offre una leggera resistenza per la massima precisione. Troviamo infine un comando per la regolazione del volume tra chat vocale e audio di gioco, che spesso non è presente nemmeno sugli headset di fascia elevata. Il microfono rimovibile è costituito da una semplice e sottile asta in plastica molto flessibile. Sarà estremamente semplice definire la corretta forma e angolazione di quest'ultima in modo che la capsula finale venga posizionata correttamente davanti alla bocca. La capsula è protetta da un materiale sintetico che funge da filtro anti-pop, mentre sulla parte esterna dispone di un ulteriore microfono per catturare i rumori esterni in modo da filtrarli nel suono campionato. Non manca nemmeno un pratico led per notificare l'attivazione o meno del microfono, che può essere regolato nella sua intensità di illuminazione.

Esperienza d'uso La configurazione delle Sony INZONE H9 II è un processo di una semplicità disarmante, tipico dei prodotti pensati per l'ecosistema PlayStation ma che si sposa perfettamente anche con il mondo PC. Una volta inserito il dongle USB-C nella porta di un PC o in una console compatibile, il collegamento è praticamente istantaneo. Sul retro del dongle è presente un piccolo switch fisico per ottimizzare la latenza a seconda che si stia giocando su PC o su "Other" (PlayStation/Switch). La possibilità di accoppiare simultaneamente lo smartphone via Bluetooth è gestita in modo intelligente: l'audio del gioco rimane prioritario, ma è possibile rispondere a una chiamata o ascoltare una playlist di Spotify senza mai interrompere la sessione di gaming. Il doppio archetto delle Sony INZONE H9 II rende queste cuffie molto comode anche nelle sessioni di utilizzo prolungato È un'esperienza "plug and play" nel vero senso della parola, che elimina qualsiasi tipo di frizione, soprattutto se si utilizzano le cuffie in modalità senza fili. La connettività wireless infatti offre un'eccellente copertura del segnale, affinché possiate muovervi liberamente per la vostra abitazione, senza perdere la connessione alla sorgente sonora. Comfort Parlare di comfort con le INZONE H9 II significa parlare di uno dei loro più grandi punti di forza. Durante i nostri test, che hanno incluso lunghe sessioni da oltre sei ore consecutive di utilizzo, non abbiamo mai avvertito il bisogno di togliere l'headset per "far respirare le orecchie". Il segreto risiede nella combinazione tra il peso ridotto e la qualità dei materiali. La scelta di Sony di utilizzare un driver più piccolo ha permesso di snellire il peso dei padiglioni. La traspirazione del tessuto è eccellente cosa che consente di mantenere delle temperature più che accettabili sia all'interno del padiglione che sulla superficie in contatto con i cuscinetti. La cancellazione attiva del rumore non impatta particolarmente sul comfort, evitando di portare, come spesso accade, quella fastidiosa sensazione di vuoto nelle orecchie. Il merito va attribuito ancora una volta al materiale traspirante, che consente un isolamento passivo non eccessivo ma correttamente bilanciato con l'utilizzo dell'ANC. I comandi e le regolazioni disponibili sulle Sony INZONE H9 II sono molto intuitivi e pratici da usare Insomma, questo headset è, senza mezzi termini, uno dei dispositivi più comodi attualmente disponibili sul mercato e si adatta bene a qualsiasi forma della testa e delle orecchie grazie a delle soluzioni molto intelligenti. Suono Entriamo nel vivo della questione: come suonano queste INZONE H9 II? L'equalizzazione di default, realizzata in collaborazione con Fnatic, è dichiaratamente orientata al gaming competitivo. Questo significa che le medie e le alte frequenze sono leggermente enfatizzate per far risaltare ogni minimo dettaglio sonoro utile alla sopravvivenza negli sparatutto competitivi. L'immagine sonora è veramente di alto livello, infatti in giochi come Rainbow Six Siege o nel più recente Marathon, la percezione della direzione e della distanza del nemico è quasi chirurgica. Tuttavia, questo focus estremo sulla competitività negli FPS influisce in maniera non troppo positiva sulla corposità del suono che gli amanti dei single player cinematografici potrebbero cercare. Tranquilli, le tonalità basse ci sono, nonostante la dimensione ridotta dei driver, ma purtroppo non hanno quella potenza che abbiamo visto in altri dispositivi. Fortunatamente, l'elevata qualità del driver permette di intervenire pesantemente con l'equalizzazione senza distorcere il segnale. Una volta regolato lo spettro delle frequenze, le H9 II diventano eccellenti anche per l'ascolto di musica o per la visione dei film. I padiglioni delle Sony INZONE H9 II hanno un rivestimento interno in similpelle per favorire l'isolamento passivo Questa elevata versatilità è possibile solamente in questi headset di fascia alta, dove l'equalizzazione spinta non rovina in alcun modo la qualità dell'audio. Serve però un intervento manuale tramite il software affinché si possa trovare la corretta configurazione per qualsiasi tipo di esperienza sonora. Configurando l'headset in maniera opportuna riuscirete dunque ad ottenere un elevato senso d'immersione anche nei titoli single player, riuscendo a mescolare perfettamente le colonne sonore agli effetti ambientali, ai dialoghi e agli altri effetti sonori. Software di personalizzazione La personalizzazione e la regolazione delle cuffie avviene attraverso l'INZONE Hub su PC e l'app Sound Connect sui dispositivi mobile. Il software per PC è snello, intuitivo e offre tutte le opzioni necessarie: dall'equalizzazione a 10 bande alla gestione dei livelli di intensità dell'ANC, fino alla creazione di profili automatici che si attivano all'avvio di specifici giochi. Tutto viene salvato direttamente nell'headset affinché possa essere utilizzato anche quando non è collegato ad una di queste applicazioni. Una schermata del software di personalizzazione INZONE disponibile su PC È presente anche una funzione per personalizzare l'audio spaziale in funzione della forma del proprio orecchio (tramite foto scattata da smartphone), una tecnologia proprietaria di Sony che dovrebbe migliorare sensibilmente la percezione della verticalità del suono, ma che durante la nostra prova non ha portato a particolari benefici. Un piccolo appunto va fatto sulla sincronizzazione: capita a volte che le modifiche effettuate su mobile non si riflettano immediatamente nel software PC se il dongle è collegato, creando una leggera confusione nella gestione dei preset. Nulla di drammatico, ma ci sarebbe piaciuta un'unificazione più solida delle due piattaforme. Microfono Il microfono è spesso il tallone d'Achille degli headset wireless, ma qui Sony ha fatto un balzo in avanti notevole. La capsula a cardioide è stata tarata per dare priorità alla chiarezza vocale, ripulendo al contempo i rumori di fondo. I vostri compagni di squadra riusciranno a sentire la vostra voce in maniera cristallina, con un suono naturale privo di quelle distorsioni metalliche tipiche della compressione wireless. La soppressione del rumore ambientale del microfono è altrettanto valida: i click di una tastiera meccanica o il rumore di un ventilatore nelle vicinanze vengono filtrati con efficacia, lasciando la voce sempre in primo piano. Si tratta dunque di un microfono veramente di alto livello, che rivaleggia con i migliori esponenti in questa fascia di prezzo, perfetto sia per parlare con gli altri nei party vocali, che per registrare qualche video di gameplay commentato. Il microfono delle Sony INZONE H9 II è rimovibile e dispone di un led di notifica di accensione nella parte finale dell'asta Autonomia Sul fronte dell'autonomia, le INZONE H9 II mantengono le promesse. Sony dichiara 30 ore con ANC attivo e circa 48 ore con ANC disattivato. Nel nostro classico test con volume al 70%, un'alternanza tra ANC attivo o meno e un utilizzo tra ufficio e svago, abbiamo raggiunto tranquillamente le 35 ore. Non si tratta di un risultato particolarmente esaltante, ma sufficientemente solido per non creare troppi grattacapi. La vera ancora di salvezza è chiaramente la ricarica rapida: collegandole per soli 5 minuti via USB-C si ottengono circa 3 ore di autonomia extra, il che elimina totalmente l'ansia da batteria scarica. È importante sottolineare che le cuffie possono essere utilizzate anche mentre sono in carica o in modalità totalmente passiva tramite il jack da 3.5mm, un'aggiunta fondamentale che potrebbe salvarvi in alcune situazioni più critiche.

Conclusioni Prezzo 349 € Acquistalo qui Multiplayer.it 8.5 Le Sony INZONE H9 II rappresentano ciò che devono essere delle cuffie da gaming moderne di fascia alta: estremamente leggere e comode da indossare, dotate di cancellazione attiva del rumore, compatibili con la maggior parte delle macchine da gioco attraverso una duplice connettività wireless simultanea, con un microfono di alta qualità e dei driver configurabili a piacimento per soddisfare qualsiasi esigenza d'ascolto. Certo, la scelta di un'equalizzazione di default così orientata agli FPS potrebbe richiedere un po' di tempo per essere digerita da chi cerca un suono più caldo e commerciale "out of the box", e il prezzo di listino le colloca in una fascia ultra-premium dove in pochi sono disposti ad investire. Se però siete utenti PC e PS5 che cercano un unico paio di cuffie definitivo, capace di isolarvi dal mondo esterno e di farvi sentire ogni minimo movimento dell'avversario nel massimo del comfort, le INZONE H9 II sono indubbiamente tra le migliori opzioni disponibili sul mercato.