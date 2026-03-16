LEGO Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro anticipa la data di uscita con un trailer

LEGO Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro è in arrivo a maggio, precisamente il 22 maggio, in versione PS5, PC e Xbox Series X|S. Se vi sembra che la data di uscita sia diversa da quella che ricordavate, è proprio così. È infatti stata anticipata di sette giorni.

L'annuncio è avvenuto tramite un trailer che potete trovare poco sotto.