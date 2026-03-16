LEGO Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro anticipa la data di uscita con un trailer

LEGO Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro è in arrivo a maggio, precisamente il 22 maggio, in versione PS5, PC e Xbox Series X|S. Se vi sembra che la data di uscita sia diversa da quella che ricordavate, è proprio così. È infatti stata anticipata di sette giorni.
L'annuncio è avvenuto tramite un trailer che potete trovare poco sotto.
Il nuovo trailer di LEGO Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro
L'account ufficiale su YouTube di Warner Bros. Games ha pubblicato un breve video dedicato a LEGO Batman L'eredità del Cavaliere Oscuro che mostra il protagonista principale - Batman - che osserva un Batsegnale in cielo, all'interno del quale è presente la nuova data di uscita.
Precisiamo inoltre che i dettagli sulla pubblicazione della versione Nintendo Switch 2 saranno condivisi più avanti dalla compagnia.
Il team segnala anche che i giocatori possono ora effettuare il preordine della Standard e Deluxe Edition di LEGO Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro in versione PS5, PC e Xbox Series X|S tramite i negozi digitali delle piattaforme.
Ricordiamo infine che LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro avrà "solo" 7 personaggi giocabili, ma per un buon motivo.