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LEGO Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro anticipa la data di uscita con un trailer

Tramite un nuovo breve trailer, il team di LEGO Batman L'eredità del Cavaliere Oscuro ha svelato che la data di uscita del videogioco d'azione è stata anticipata. Vediamo i dettagli.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   16/03/2026
Batman in LEGO Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro
LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro
LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro
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LEGO Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro è in arrivo a maggio, precisamente il 22 maggio, in versione PS5, PC e Xbox Series X|S. Se vi sembra che la data di uscita sia diversa da quella che ricordavate, è proprio così. È infatti stata anticipata di sette giorni.

L'annuncio è avvenuto tramite un trailer che potete trovare poco sotto.

Il nuovo trailer di LEGO Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro

L'account ufficiale su YouTube di Warner Bros. Games ha pubblicato un breve video dedicato a LEGO Batman L'eredità del Cavaliere Oscuro che mostra il protagonista principale - Batman - che osserva un Batsegnale in cielo, all'interno del quale è presente la nuova data di uscita.

Precisiamo inoltre che i dettagli sulla pubblicazione della versione Nintendo Switch 2 saranno condivisi più avanti dalla compagnia.

LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro avrà oltre 100 costumi e altri collezionabili LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro avrà oltre 100 costumi e altri collezionabili

Il team segnala anche che i giocatori possono ora effettuare il preordine della Standard e Deluxe Edition di LEGO Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro in versione PS5, PC e Xbox Series X|S tramite i negozi digitali delle piattaforme.

Ricordiamo infine che LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro avrà "solo" 7 personaggi giocabili, ma per un buon motivo.

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