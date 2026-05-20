LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro a confronto su PC, PS5 e Xbox Series X|S

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un confronto fra le versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro che mira a sottolineare le differenze qualitative e prestazionali dell'atteso tie-in firmato TT Games sulle varie piattaforme.

Il gioco mette a disposizione le tradizionali due modalità grafiche su PlayStation 5 e Xbox Series X, che puntano ai 30 fps o ai 60 fps andando a modificare la risoluzione e gli effetti, mentre su Xbox Series S è presente un'unica modalità a trenta fotogrammi.

A quanto pare nella modalità prestazioni sono stati effettuati dei tagli anche alle ombre e al sistema di illuminazione, ma pur al netto dei compromessi questa opzione si pone in generale come la scelta migliore per godere di un'esperienza fluida e reattiva.

A tal proposito, sembra che sulla console Sony LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro tenda a comportarsi meglio, offrendo una qualità dell'immagine leggermente superiore, che si nota in particolare quando ci sono tanti effetti atmosferici.