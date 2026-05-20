LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro a confronto su PC, PS5 e Xbox Series X|S

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un confronto fra le versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro che mira a sottolineare le differenze qualitative e prestazionali dell'atteso tie-in firmato TT Games sulle varie piattaforme.
Il gioco mette a disposizione le tradizionali due modalità grafiche su PlayStation 5 e Xbox Series X, che puntano ai 30 fps o ai 60 fps andando a modificare la risoluzione e gli effetti, mentre su Xbox Series S è presente un'unica modalità a trenta fotogrammi.
A quanto pare nella modalità prestazioni sono stati effettuati dei tagli anche alle ombre e al sistema di illuminazione, ma pur al netto dei compromessi questa opzione si pone in generale come la scelta migliore per godere di un'esperienza fluida e reattiva.
A tal proposito, sembra che sulla console Sony LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro tenda a comportarsi meglio, offrendo una qualità dell'immagine leggermente superiore, che si nota in particolare quando ci sono tanti effetti atmosferici.
La versione PC
Sappiamo che LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro è verificato per Steam Deck, ma a quanto pare le prestazioni del gioco sull'handheld Valve lasciano molto a desiderare, visto che non riesce a mantenere i 30 fps in maniera stabile durante l'esplorazione della mappa principale.
Su PC sembra invece non ci siano problemi, anzi i test effettuati con una ormai modesta RTX 3060 Ti restituiscono ottimi risultati in termini di prestazioni a 1440p, con impostazioni grafiche elevate e DLSS attivo.
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