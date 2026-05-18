Le prestazioni di Pragmata e altri giochi su Nintendo Switch 2 possono migliorare attivando GameChat

Per chi non la conoscesse, GameChat è la funzione di chat vocale e video integrata in Switch 2. Una delle sue modalità permette a un massimo di quattro giocatori di c ondividere in tempo reale i rispettivi schermi di gioco , visualizzati nella parte inferiore del TV o del monitor mentre la nostra partita viene visualizzata in una sorta di modalità a "finestra ridotta". Ed è proprio questa riduzione dell'area di gioco a rivelarsi determinante.

Stando ai test condotti da Digital Foundry, in alcuni giochi per Nintendo Switch 2 , come la demo di Pragmata e altri titoli basati sul RE Engine di Capcom, attivare la funzione GameChat può sorprendentemente migliorare il frame-ate , invece di penalizzarlo.

Prestazioni maggiori al costo di uno schermo più piccolo

Nintendo avverte gli sviluppatori che l'uso di GameChat può comportare un lieve calo prestazionale, cosa confermata da titoli come Layers of Fear, che perde circa l'8% degli fps con la chat attiva. Tuttavia, con Pragmata e Kunitsu-Gami accade l'opposto: attivando GameChat in finestra ridotta, il frame-rate può raggiungere e mantenere i 60fps. Ad esempio, in un'area specifica si è passato dai 53 fps di media ai 60 fps costanti attivando la chat.

La spiegazione è semplice: quando GameChat è attivo e il gioco viene visualizzato in finestra, alcuni titoli riducono automaticamente la risoluzione nativa di base per adattarsi allo spazio minore. Questo abbassa il carico sulla GPU e permette di ottenere prestazioni più elevate. Nel caso di Pragmata, in modalità docked la risoluzione interna scende da circa 540p a 360p con la finestra piccola, prima dell'upscaling via DLSS. Il risultato è sufficiente per raggiungere il cap dei 60fps in determinate aree.

Ovviamente si tratta di un "trucco" fondamentalmente fine a sé stesso: nella maggior parte degli scenari il guadagno prestazionale non compensa la perdita di area visibile nella maggior parte dei casi. Rimane però una curiosa anomalia tecnica, interessante per chi ama sperimentare o per chi cerca la massima stabilità possibile in una speedrun.