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Intel Core i9-14900KF supera i 9,2 GHz e stabilisce il nuovo record mondiale assoluto di frequenza per un processore desktop

Il processore Intel Core i9-14900KF ha stabilito un nuovo record mondiale di frequenza raggiungendo 9.206 MHz grazie all'overclocker cinese wytiwx.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   17/05/2026
Intel

L'Intel Core i9-14900KF ha segnato un nuovo traguardo nel mondo dell'overclock, diventando il primo processore a superare quota 9,2 GHz. Il risultato rappresenta la frequenza più elevata mai registrata per una CPU e conferma come questo modello, nonostante sia stato introdotto da alcuni anni, continui a offrire un enorme potenziale nelle mani degli appassionati.

Il record è stato ottenuto dall'overclocker cinese wytiwx, che ha pubblicato il risultato sulla piattaforma HWBOT, punto di riferimento internazionale per le competizioni di overclock. La frequenza raggiunta è stata di 9206,34 MHz, un valore che supera tutti i precedenti risultati ufficialmente certificati e stabilisce un nuovo primato assoluto.

I dettagli sul processore Intel

Il processore appartiene alla famiglia Intel Core di quattordicesima generazione e integra 24 core complessivi, suddivisi in 8 Performance Core basati su architettura Raptor Cove e 16 Efficient Core di tipo Gracemont, per un totale di 32 thread. La CPU dispone inoltre di 36 MB di cache L3 e 32 MB di cache L2.

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Tra le sue caratteristiche più note figura la capacità di raggiungere i 6,0 GHz già nelle impostazioni di fabbrica. Il chip è accreditato di un TDP base di 125 watt e di un consumo massimo in modalità turbo pari a 253 watt, valori che lo rendono uno dei processori desktop più potenti della sua generazione.

Com'è stato ottenuto il record dal processore Intel?

Per ottenere il record è stato utilizzato un sistema di raffreddamento ad azoto liquido, tecnica tipica dell'overclock estremo. Durante la prova erano attivi soltanto 7 core e 7 thread, mentre la tensione di alimentazione del processore è stata impostata a 1,348 volt per garantire la stabilità necessaria al raggiungimento del risultato.

Intel Core I9 14900Kf 92 Ghz Cpu Frequency World Record 3

La configurazione comprendeva anche una ASUS ROG Maximus Z790 APEX e 16 GB di memoria DDR5-5792 con timing CL32. Con questo risultato Intel rafforza la propria leadership nelle frequenze estreme.

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