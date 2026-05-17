Intel Core i9-14900KF supera i 9,2 GHz e stabilisce il nuovo record mondiale assoluto di frequenza per un processore desktop

L'Intel Core i9-14900KF ha segnato un nuovo traguardo nel mondo dell'overclock, diventando il primo processore a superare quota 9,2 GHz. Il risultato rappresenta la frequenza più elevata mai registrata per una CPU e conferma come questo modello, nonostante sia stato introdotto da alcuni anni, continui a offrire un enorme potenziale nelle mani degli appassionati.

Il record è stato ottenuto dall'overclocker cinese wytiwx, che ha pubblicato il risultato sulla piattaforma HWBOT, punto di riferimento internazionale per le competizioni di overclock. La frequenza raggiunta è stata di 9206,34 MHz, un valore che supera tutti i precedenti risultati ufficialmente certificati e stabilisce un nuovo primato assoluto.