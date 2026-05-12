Sony fa un regalo ai giocatori di PS5 e PS4 per il 10° anniversario di Uncharted 4

In occasione del decimo anniversario di Uncharted 4: La Fine di un Ladro , la più recente (e forse ultima?) avventura di Nathan Drake, Sony ha deciso di celebrare il momento con dei regali per tutti gli utenti di PlayStation 4 e PlayStation 5.

I regali a tema Uncharted per PS5 e PS4

Il regalo in questione è un set di avatar per PlayStation Network, che potete usare per personalizzare il vostro account. Il codice da utilizzare per tutti coloro che hanno un account europeo (come quello italiano) oppure Australiano o della Nuova Zelanda è il seguente: R3ED-24QD-E4DM. Gli avatar raffigurano la moneta pirata di Uncharted 4, la Zanna di Ganesh e il disco di Ganesh di Uncharted: L'Eredità Perduta, oltre all'iconico anello di Drake con incisa la scritta 'Sic Parvis Magna'.

I quattro avatar di Uncharted 4

Nel caso nel quale abbiate account in altre nazioni, ecco quali sono i codici:

Americhe: HG23-6T4H-RNHQ

Asia: PEC5-32RK-EPEQ

Corea del Sud: FHT3-4RGP-RBJ8

Giappone: L8EF-LAC6-PH3B

Non è però tutto, perché ci sarà anche - più avanti nel mese - un tema dedicato ad Uncharted esclusivo per PS5, da utilizzare nell'Area di benvenuto della console. Non sarà necessario un codice download per ottenerlo, in quanto appena Sony aggiornerà la console il tema sarà disponibile automaticamente per tutti.

Vi lasciamo infine a un nostro approfondimento nel quale ci chiediamo se a dieci anni dall'ultima avventura di Nathan Drake, la serie è davvero conclusa?